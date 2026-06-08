Conforama propose une offre exceptionnelle sur un spa gonflable de qualité pouvant recevoir jusqu'à 4 personnes. Le spa gonflable Ospazia a connu un très beau succès grâce à sa forme carrée qui lui permet d'être placé dans un coin sans difficulté.

L'été est à nos portes et Conforama propose une offre exceptionnelle sur un spa gonflable de qualité pouvant recevoir jusqu'à 4 personnes. Le spa gonflable Ospazia a connu un très beau succès grâce à sa forme carrée qui lui permet d'être placé dans un coin sans difficulté.

Il propose un espace intérieur de 115 x 115 cm pour une hauteur de 65 cm et pèse à vide seulement 24 kg, ce qui facilite son installation. Le spa Ospazia est prévu pour recevoir 800 litres d'eau et bénéficie d'une remise immédiate de 32 %. Pour en profiter, il faut se rendre sur le site Conforama où il est proposé au prix de 339 euros au lieu des 499 euros habituels





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Spa Gonflable Conforama Offre Exceptionnelle Qualité

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