Découvrez les cinq promotions exclusives de Conforama ce 25 novembre. Canapés, électroménager et décoration à prix réduits pour aménager votre intérieur malin.

Ce mercredi 25 novembre, l'enseigne de mobilier Conforama lance une opération commerciale ciblée proposant cinq promotions spécifiques. Ces offres couvrent divers univers de la maison, allant du salon à la cuisine, en passant par la salle à manger. Chaque produit est sélectionné pour répondre à un besoin précis, que ce soit pour transformer une pièce de vie ou équiper sa cuisine. Des solutions sont disponibles pour tous les budgets, avec des prix accessibles à moins de 100 euros ou sur des références plus complètes pour l'investissement durable.

Offres sur les canapés d'angle et matelas

Conforama met en avant plusieurs modèles de canapés d'angle avec des remises significatives. Le canapé d'angle droit fixe BOBOCHIC MEGEVE de trois places, revêtu de velours côtelé écru, est proposé à 987,19 euros au lieu de 1399 euros. Pour les amateurs de fonctionnalité, un canapé d'angle réversible convertible est affiché à 699 euros, en baisse de 1369 euros. Un autre modèle, le SWEIKO de trois places en velours beige, est quant à lui proposé à 460,99 euros au lieu de 1233,99 euros.

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La marque EZRA propose également un canapé d'angle transformable. Ce modèle offre une configuration réversible permettant d'installer l'angle à droite ou à gauche selon la disposition de la pièce. Son mécanisme convertible déploie un couchage de 142 x 201 cm pour accueillir les invités, tandis qu'un coffre intégré conserve plaids et coussins. Le revêtement en tissu anthracite est complété par deux coussins fournis pour une décoration sobre.

Le domaine de la chambre à sommeil est également honoré avec une offre sur le confort du sommeil. Un matelas de dimensions 140x190 cm est proposé à 169,90 euros, soit une réduction par rapport à son prix initial de 359,80 euros. Cette offre inclut la livraison gratuite de deux oreillers, rendant le package attractif pour remplacer ou compléter un lit existant. Le choix des couleurs et des tailles permet de s'adapter aux besoins spécifiques des consommateurs.

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Electroménager de cuisine et robot Delonghi

L'offre inclut également le robot café DELONGHI ECAM 22.105.B pour préparer des cafés du matin de qualité. Cet appareil accepte aussi bien le café en grains que le café moulu, offrant une liberté totale sur le choix de la mouture. Sa pression de 15 bars extrait les arômes avec précision, tandis qu'une buse vapeur permet de texturer le lait pour des cappuccinos maison.

Le réservoir d'une contenance de 1,8 litre limite la fréquence des remplissages, un avantage pratique pour un usage quotidien. Les boutons du panneau de commande simplifient la sélection parmi les deux recettes proposées. Cet électroménager s'inscrit dans une démarche d'optimisation des routines matinales, garantissant une préparation rapide et savoureuse sans effort supplémentaire de la part de l'utilisateur.

Accessoires de cuisine et salle à manger

Pour les amateurs de desserts, la turbine à glace Ninja NC701EU est disponible. Elle prépare des glaces et des sorbets en moins de 20 minutes, sans nécessiter de pré-congélation du bol. Les utilisateurs versent leurs ingrédients dans l'un des deux pots Swirl de 480 ml fournis, et la machine assure le refroidissement grâce à sa technologie intégrée. Les familles peuvent lancer deux parfums différents simultanément.

La salle à manger trouve son lot avec le lot de six chaises MEUBLES COSY CROMWELL. Ces sièges habillent la pièce avec une ligne sobre et un tissu beige qui adoucit l'ambiance sans alourdir la décoration. Leur dossier légèrement incurvé maintient le dos confortablement, tandis que les pieds métalliques garantissent une stabilité solide. Le garnissage en mousse conserve sa forme lors d'une utilisation régulière, assurant un confort durable.

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Décoration avec le tapis Everest moderne

La promotion se clôt avec le tapis Everest moderne d'un effet haut-bas 3D. Mesurant 160 x 230 cm, il structure le salon grâce à son relief qui crée des jeux d'ombre et de lumière selon l'angle de vue. Cette technique de tissage dessine des motifs géométriques qui gagnent en profondeur au fil de la journée. Sa teinte beige s'accorde avec la plupart des mobiliers existants.