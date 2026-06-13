Conflit ukrainien : sécurité nucléaire, tensions aériennes et diplomatie informelle

Ce résumé couvre les principaux développements du conflit ukrainien : la réaction de Poutine aux drones, la fragilité de la centrale de Zaporijjia, les interceptions russes par la Suède, et le sommet d'Évian où Trump et Zelensky pourraient se croiser.

Les autorités russes réagissent aux attaques de drones ukrainiennes, le président Vladimir Poutine affirmant qu'elles ne parviendront pas à semer la division au sein de la société russe.

La centrale nucléaire de Zaporijjia, sous contrôle russe, a été reconnectée au réseau après une panne de près de trois jours causée par une frappe sur un poste électrique, selon l'AIEA. Il s'agit de la 19e perte totale d'alimentation externe depuis le début de l'invasion. L'agence souligne la fragilité du réseau électrique du site.

Par ailleurs, la Suède a intercepté plusieurs avions de combat russes près de son espace aérien en mer Baltique, les qualifiant de comportement menaçant récurrent. En France, un dîner spécial mêlera les célébrations de l'Indépendance américaine et des discussions informelles sur le conflit ukrainien. Donald Trump, en visite à Évian, aura des réunions bilatérales avec plusieurs dirigeants et pourrait croiser Volodymyr Zelensky en marge d'une réunion de travail.

Un haut responsable américain estime que Trump est le seul capable de mettre fin à la guerre, bien qu'aucune rencontre officielle ne soit prévue. Le sommet se tiendra de lundi à mercredi. D'autres sujets comme un match de football et des conseils de jardinage sont également mentionnés sans rapport





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