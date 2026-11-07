Conflit Sdis Sète : Mesquida et Marquès s'affrontent sur la contribution de 4,8 M€

Le différend entre la ville de Sète et le Sdis 34 sur la contribution incendie de 4,8 M€ s'enlise. Kléber Mesquida justifie le refus de médiation et défend les investissements du Département.

Le conflit opposant la Ville de Sète au Service Départemental d'Incendie et de Secours (Sdis) de l'Hérault a franchi un nouveau seuil critique en devenant une bataille judiciaire. Ce bras de fer, qui dure depuis deux ans, porte spécifiquement sur le montant de la contribution financière annuelle de Sète pour le fonctionnement du service d'incendie. Ce désaccord avait atteint un point de non-retour lorsque le Département a refusé de donner suite à la proposition de médiation émanant du tribunal administratif.

Une contribution fondée sur une délibération de 2001

Le président du Département et du conseil d'administration du Sdis 34, Kléber Mesquida, a justifié son refus de médiation dans un courrier formel adressé au maire de Sète, Hervé Marquès. Selon M. Mesquida, la contribution financière de la commune trouve son origine juridique dans une délibération du conseil municipal de Sète datant de 2001. Cette décision avait été approuvée à l'unanimité par les élus de l'époque. Ce texte fondateur fixait alors la contribution annuelle totale de Sète à 20,45 millions de francs, ce qui équivaut à 3,11 millions d'euros. Ce montant initial était censé couvrir le coût de fonctionnement du service incendie communal pour la ville à cette date précise.

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Renforcement majeur des effectifs pompiers en deux décennies

Kléber Mesquida souligne que la structure des effectifs a considérablement évolué depuis l'adoption de la convention de 2001. À cette époque, le centre de secours de Sète disposait de 49 sapeurs-pompiers professionnels et de 38 sapeurs-pompiers volontaires, totalisant un effectif de 87 pompiers transférés au corps départemental. Huit ans plus tard, en 2009, les effectifs étaient passés respectivement à 43 professionnels et 34 volontaires. Vingt-cinq ans après l'accord initial, la situation actuelle est radicalement différente. Le centre de secours de Sète compte désormais 72 sapeurs-pompiers professionnels et près de 100 volontaires, portant l'effectif total à 172 pompiers.

Investissements infrastructurels et spécificités portuaires

Au-delà des coûts humains, le Sdis de l'Hérault met en avant des investissements financiers significatifs réalisés spécifiquement pour Sète. Kléber Mesquida rappelle que la ville a bénéficié d'un investissement de 9,4 millions d'euros, intégralement financé par le Département de l'Hérault. S'ajoutent à cela les moyens consacrés aux véhicules et au matériel, représentant un investissement annuel fort de 300 000 euros. Le Sdis explique consacrer 8,2 millions d'euros par an à ces services. Ces dépenses prennent en compte les spécificités de la commune, notamment le déploiement d'équipements et de personnels dédiés aux interventions dans la zone portuaire et sur un navire.

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Justification technique et hausse forfaitaire de 3 %

Face aux contestations du maire Hervé Marquès qui réclame des explications sur la participation de 4,8 millions d'euros pour l'année 2025, Kléber Mesquida défend la trajectoire financière de la commune. Le montant de la contribution est issu d'une augmentation linéaire de la part de 2001, ajustée suivant le coût de la vie, à l'instar de toutes les autres collectivités du territoire. Le président du Département affirme qu'il est infondé de présenter cette évolution comme une mesure dirigée contre la ville. Pour l'année 2027, l'augmentation de la contribution de Sète est fixée à 3 %, un taux identique à celui appliqué à toutes les autres communes et intercommunalités.

Impasse sur la médiation et poursuite devant la juridiction

Malgré une rencontre tenue entre la commune et le directeur du Sdis en juin 2025, la Ville de Sète a maintenu son recours juridique concernant les modalités de calcul de ses contributions. Le Sdis a par la suite admis ne pas avoir souhaité donner suite à la médiation proposée par le tribunal administratif. Le service a déclaré qu'il entendait défendre devant la juridiction le bien-fondé des modalités appliquées, les jugeant conformes à la réglementation et délibérées au sein du conseil d'administration par les élus représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du territoire.