Tensions violentes à Biganos entre Sébastien Barcessat et le SMPBA. Le refus d'une autorisation pour un terre-plein ostréicole déclenche une crise ouverte au sein de la profession locale.

Une crise ouverte et publique a éclaté le mercredi 18 novembre dans le bassin d'Arcachon, opposant violemment une cinquantaine d'ostréiculteurs aux dirigeants du Syndicat mixte des ports du bassin d'Arcachon ( SMPBA). Ce rassemblement, principalement composé de professionnels venus de Gujan-Mestras mais aussi d'autres ports de la zone, s'est tenu devant la Maison de la nature de Biganos, là même où une réunion du syndicat devait se dérouler en présence d'élus locaux comme Jean-Yves Rosazza et Xavier Daney.

Le terre-plein de Larros, point de friction majeur

Le déclencheur immédiat de cette altercation réside dans une décision récente du SMPBA concernant un terre-plein situé à l'entrée du port de Larros à Gujan-Mestras. Le syndicat a émis un avis défavorable à l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) pour cette bande de terre d'une vingtaine de mètres, située en face de la Capitainerie. Cette zone est essentielle pour l'activité de Nicolas Dubuch, qui envisage d'y installer sa cabane de dégustation nommée " Cabane 301 " avec sa famille.

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Sébastien Barcessat, représentant des ostréiculteurs de Gujan-Mestras, expliquait que ce terrain était utilisé depuis de nombreuses années par son propre exploitant. Il souhaitait le céder à Nicolas Dubuch pour permettre le déchargement de son bateau et le stockage du stock, sans encombrer l'entrée de l'établissement qui proposera bientôt jusqu'à 180 couverts pour les dégustations. Pour Barcessat, le SMPBA préférerait transformer cet espace en parking plutôt que de soutenir un jeune professionnel.

Accusations de mépris et de prise de décision unilatérale

La situation s'est envenimée lorsque la discussion a opposé Sébastien Barcessat à Cyril Clément, le directeur du SMPBA. Les ostréiculteurs présents ont vivement critiqué la méthode de gestion de Clément, l'accusant de prendre des décisions seul, sans concertation ni marge de négociation. Certains professionnels ont même utilisé des termes forts, affirmant que le directeur les traitait de " neurones " car, selon leurs dires, ils n'auraient pas de cerveau.

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Une grande partie des griefs des ostréiculteurs était dirigée personnellement contre le directeur, qui serait accusé de mettre des pressions constantes sur les professionnels. Sébastien Barcessat a tenu à préciser que cette réunion n'était pas une opposition à la réunion en elle-même, mais une réponse à ce qu'il considère comme une goutte d'eau de trop dans un contexte où la profession se sent déjà marginalisée et méprisée dans son travail quotidien.

Défense du cadre réglementaire par la direction du syndicat

Cyril Clément, directeur du SMPBA, a fermement rejeté ces accusations lors de l'échange. Il a assuré être simplement dans un cadre réglementaire strict, tentant d'appliquer les textes en vigueur. Il a également déclaré être marqué et choqué par la teneur des propos tenus à son encontre, affirmant ne jamais prononcer de telles paroles et se voulant tout sauf une personne arrogant.

La direction du SMPBA a souligné que l'attribution d'un terre-plein pour une exploitation ostréicole nécessite conjointement une AOT délivrée par le gestionnaire public, le SMPBA, et une AECM donnée par les Affaires maritimes. Dans ce cas précis, l'AECM avait été acceptée, mais le SMPBA a maintenu son avis défavorable sur l'occupation temporaire, invoquant la nécessité de respecter les procédures en place.

Une crise professionnelle au cœur de l'altercation

Pour d'autres ostréiculteurs présents, cette rencontre tendue n'est que le reflet d'une crise plus large traversant la profession conchylicole. Les professionnels expriment leur frustration face à des revenus insuffisants, à la mortalité des huîtres et à un sentiment général d'injustice. Le projet de reconstruction de la cabane du syndicat à Biganos, un an après l'incendie du port des Tuiles, montre que d'autres dossiers avancent, mais la question du terre-plein reste un symbole de malaise.

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Nicolas Dubuch, confronté à cette situation, se dit coincé dans ce qui ressemble à une guerre personnelle entre Sébastien Barcessat et Cyril Clément. Il expliquait ne pas s'attendre à ce que le simple projet d'installation de son espace de travail prenne de telles proportions. Cette affaire met en lumière les tensions persistantes entre les acteurs économiques locaux et les instances de gestion des ports, notamment avec le transfert récent des compétences nautiques de La Teste-de-Buch au SMPBA.