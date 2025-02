Conflit Financier entre LFP et DAZN: Les Clubs Français en Danger

DAZN, diffuseur de la Ligue 1, ne paie qu'une moitié de sa dette financière à la LFP, accusant plusieurs manquements. Un tribunal français doit rendre sa décision le 28 février.

La Ligue de Football Professionnel ( LFP ) est confrontée à un conflit financier majeur avec son diffuseur principal, DAZN . DAZN n'a versé qu'une moitié de sa mensualité de février, soit 35 millions d'euros sur les 70 millions d'euros prévus, invoquant plusieurs manquements de la part de LFP Médias. La plateforme a mis la somme restante sous séquestre dans une banque jusqu'au rendu d'une décision finale.

Un tribunal de commerce de Paris est saisi du litige et doit rendre son ordonnance le 28 février. \Le président de la LFP, Patrick Sayer, a déclaré qu'il était conscient de l'urgence de la situation pour les clubs et qu'il souhaitait prendre la décision la plus juste possible. L'avocat de DAZN, Me Jean-Luc Larribau, a, quant à lui, accusé la LFP de mauvaise foi et d'avoir contribué à l'échec de la première année de collaboration en manque de soutien et de respect de l'exclusivité. \Le conflit a soulevé des inquiétudes quant à la sécurité financière des clubs français, déjà fragilisés par la crise économique. Certains clubs, comme le Racing de Lens, ont été particulièrement touchés et ont dû se séparer de plusieurs joueurs. La situation met en lumière les tensions persistantes entre les diffuseurs sportifs et les ligues de football, notamment concernant les droits de diffusion et les obligations financières.





