Conflit ethnique meurtrier dans le Cauca, Colombie

Un conflit entre les peuples Misak et Nasa dans le département du Cauca, en Colombie, a fait au moins sept morts et 110 blessés jeudi. Des affrontements violents ont été filmés sur les réseaux sociaux et ont été déclenchés par des disputes territoriales. Les autorités colombiennes ont appelé à la paix et à la résolution des conflits de manière pacifique.

Un conflit entre les peuples Misak et Nasa dans le département du Cauca , en Colombie , a fait au moins sept morts et 110 blessés jeudi.

Les affrontements, qui ont été filmés sur les réseaux sociaux, ont été déclenchés par des disputes territoriales liées à la terre et aux territoires. Des vidéos montrent des hommes armés se protégeant avec des bâtons et des boucliers, ainsi que des personnes ensanglantées au sol. Les autorités colombiennes ont tenté d'identifier un septième corps parmi les victimes.

Les Misak ont reçu vendredi le corps d'un des victimes, Luis Enrique Tunubalá, chef de communauté et maire de la réserve indigène d'une zone rurale de la commune de Silvia. Les Nasa ont également subi des blessures et ont affirmé avoir été attaqués par les Misak. Les autorités ont appelé à la paix et à la résolution des conflits de manière pacifique. Les disputes territoriales entre indigènes sont fréquentes en Colombie, mais elles débouchent rarement sur des affrontements mortels





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