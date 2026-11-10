Conflit à Figeac : Le maire Philippe Landrein veut protéger le marché des manifestations

À Figeac, le maire Philippe Landrein et les commerçants dénoncent les manifestations hebdomadaires qui perturbent le marché du samedi. Une proposition de nouveau itinéraire est avancée pour apaiser les tensions et préserver l'activité économique locale.

Le marché hebdomadaire du samedi matin à Figeac, dans le Lot, est au cœur d'une tension croissante opposant les commerçants aux organisateurs de manifestations. Cette situation perturbe l'activité économique locale et pousse l'administration municipale à intervenir directement pour rétablir la sérénité des échanges commerciaux.

Impacts économiques et réclamation des commerçants

Les professionnels du marché de Figeac expriment leur colère face à la répétition des rassemblements qui bloquent les allées et dissuadent la clientèle. Le syndicat des commerçants non sédentaires a publié un communiqué fermement adressé aux manifestants pour dénoncer cette pratique. Ils soulignent partager les mêmes difficultés économiques, comme la hausse des charges et la baisse du pouvoir d'achat, mais estiment subir de plein fouet les conséquences de ces grèves. L'objectif est de travailler dans des conditions normales sans être victimes collatérales de luttes sociales qui ne les concernent pas directement.

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Position officielle de la mairie de Figeac

Le maire de Figeac, Philippe Landrein, a annoncé sa volonté de sacraliser le périmètre du marché dès son arrivée à l'hôtel de ville. Pour garantir la libre circulation et l'accès aux places de parking, il propose un nouveau parcours strict pour les cortèges. Cette mesure vise à éviter les points de blocage stratégiques tels que la halle aux commerces et les abords de la sous-préfecture située place Vival. M. Landrein invite d'ailleurs la préfète du Lot à venir constater par elle-même la situation durant un samedi matin pour comprendre les enjeux logistiques et économiques en jeu.

Tensions entre élus locaux et mouvement social

La gestion de ces manifestations a également créé des frictions au sein des institutions locales, notamment lors du dernier conseil communautaire. Philippe Landrein a vivement interpelé Vincent Labarthe, président du Grand Figeac, concernant la présence d'Alain Hébert, maire de Saint-Cirgues, ceint de son écharpe tricolore lors d'une manifestation non déclarée le 17 octobre. Cet affrontement politique reflète la complexité de la situation où des élus doivent concilier leur soutien aux revendications sociales avec le respect des règles de circulation imposées par la municipalité.

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Positionnement des syndicats et des militants

Malgré les pressions, les militants continuent de défendre leur droit fondamental de manifester. Monique Rubin, présidente de la Fédération nationale des marchés de France, a relayé les doléances des commerçants auprès des autorités préfectorales. Cependant, les organisations syndicales restent déterminées à utiliser le marché comme lieu de pression. Les rassemblements, traditionnellement organisés sans violence mais de manière intrusive, ont mobilisé plus de 1300 personnes lors de l'édition du 5 novembre, montrant une mobilisation sociale importante et persistante dans la ville.

Enjeux pour la fin d'année et l'avenir du commerce

La période de fin d'année approche, marquant un moment crucial pour la survie des entreprises du marché figeacois. Philippe Landrein insiste sur la nécessité de retrouver une vraie sérénité pour permettre aux commerçants de travailler paisiblement. La ville centrale attend donc une application stricte du nouveau tracé des manifestations. L'enjeu est de taille pour l'équilibre entre le droit de manifester et le droit de travailler, une balance que la municipalité entend rétablir par la régulation spatiale des cortèges publics.