Conflit à Belin-Béliet : la Préfète autorise la plateforme PRD malgré le refus du maire

La Préfète de Gironde a signé l'autorisation environnementale pour le projet logistique PRD à Belin-Béliet. Le maire local maintient son refus du permis de construire au motif de risques environnementaux et routiers.

La Préfète de Gironde, Sophie Brocas, a officiellement signé l'autorisation environnementale permettant la construction de la méga-plateforme logistique du groupe PRD à Belin-Béliet. Cette décision administrative intervient quelques jours seulement après que le maire de la commune, Redouane Louaazizi, a notifié son refus formel du permis de construire. Cette opposition administrative a créé une tension majeure entre les deux élus locaux et les partenaires économiques impliqués dans le projet d'envergure.

Feu vert préfectoral face au veto municipal

Sophie Brocas a délivré l'autorisation environnementale deux jours après la signature de l'arrêté de refus par le maire de Belin-Béliet. Cette décision de l'État confirme la légalité et l'utilité publique du projet porté par le groupe Percier Réalisation et Développement (PRD). L'autorisation reconnaît explicitement la nature impérative d'intérêt public majeur du projet, soulignant ses impacts positifs sur l'économie et le développement du bassin d'emploi régional.

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Bruno Bureau, maire de Salles et président de la Communauté de communes du Val de l'Eyre, a réagi vigoureusement lors du conseil municipal du 9 novembre 2026. Il a dénoncé l'anticipation du refus municipal, estimant que l'élu local a pris sa décision sans attendre les garanties environnementales apportées par l'arrêté préfectoral. Pour lui, ce refus unilatal ne saurait bloquer un projet approuvé à la majorité absolue par le conseil communautaire.

Défis environnementaux et sécuritaires soulevés par l'opposition

Redouane Louaazizi a maintenu sa position de blocage en invoquant des problématiques environnementales et de sécurité routière. Le maire de Belin-Béliet a fait valoir que la route départementale RD3 ne dispose pas de la capacité de traitement nécessaire pour accueillir un flux de 300 poids lourds quotidiens. Il considère que le permis déposé par le promoteur n'est pas conforme à la réglementation en vigueur sur le plan sécuritaire.

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L'élu local regretté également que la Communauté de communes n'ait pas envisagé d'autres zones d'aménagement sur le territoire communal. Il a précisé lors d'un entretien avec Sud Ouest qu'il n'était pas fondamentalement opposé au projet de plateforme logistique, mais qu'il devrait être implanté dans une zone plus adaptée aux normes de circulation. Une alternative avait d'ailleurs été proposée par ses services lors des phases préalables.

Impacts économiques et stratégie de riposte des partenaires

Le projet de 53 500 mètres carrés représente une opportunité économique significative avec la création potentielle de 150 à 350 emplois directs. Bruno Bureau a rappelé que l'autorisation environnementale intègre des mesures compensatoires strictes, notamment sur 17,5 hectares pour 6,84 hectares de zones humides impactées. Le document confirme également l'absence d'opposition au titre des incidences Natura 2000, validant la compatibilité écologique du dossier.

Face au refus municipal, l'ensemble des maires de la Communauté de communes du Val de l'Eyre, à l'exception de Redouane Louaazizi, ont constitué un front commun. Ils ont examiné l'ensemble des voies juridiques et administratives pour faire aboutir le projet dans le respect du droit. Cette cohésion politique vise à garantir que l'avenir économique du Val de l'Eyre ne dépende pas du veto d'un seul élu local.

Bruno Bureau a assuré que toutes les stratégies possibles pour contourner le blocage seraient explorées avec les services compétents et les conseils juridiques. La priorité reste la concrétisation de cette infrastructure logistique stratégique pour le développement territorial, malgré les divergences politiques locales. Le groupe PRD attend désormais les prochaines étapes réglementaires pour lancer les travaux de sa méga-plateforme.