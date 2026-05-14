Conflicts israélo-libanais et accusations contre Patrick Bruel

Prise de créneau entre les négociateurs israéliens et libanais, séquence insupportable d'un ami élu et interpellation violente de Zakariyya dans le rectorat Léopold

Négociateurs israéliens et libanais se rencontrent à Washington, il y a quelques jours de la fin d'un accord de cessez-le-feu qui n'a pas empêché de nouvelles morts lors de l'attaque israélienne contre le Hezbollah.

Une femme accusait Patrick Bruel d'avoir violé une mineure en marge de ses concerts et autres événements. Le chanteur nie toute contrainte ou violence. Au sein de l'Institut représentatif des institutions juives de France, certaines voix militent pour le dialogue avec une formation d'extrême droite. Les images insupportables de l'interpellation brutal de Zakariyya dans le Pas-de-Calais ont été révélées par Mediapart.

L'armée israélienne a décrété une zone de sécurité inaccessible aux journalistes et à l'armée libanaise, malgré le cessez-le-feu





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