Conflicat succession Bardot : Bernard d'Ormale conteste l'authenticité d'une lettre

Bernard d'Ormale, veuf de Brigitte Bardot, nie l'authenticité d'une lettre de 2022 accusant son époux. La Fondation Brigitte-Bardot réagit à ces tensions successorales à Saint-Tropez.

Un conflit majeur oppose désormais Bernard d'Ormale à la mémoire de son épouse défunte et à son institution. Au lendemain de la publication publique d'une lettre manuscrite datée de 2022, le veuf de l'icône française a exprimé son effondrement total. Ce courrier, attribué à Brigitte Bardot, dépeint une relation conjugale en ruine et accuse explicitement Bernard d'Ormale d'avoir détruit sa femme psychologiquement pendant trente ans de vie commune.

Contestation de l'authenticité par l'avocate

L'avocate de Bernard d'Ormale, Me Annie-Caroline Vieugué, est sortie du silence pour répondre à cette polémique naissante. Elle indique que son client, profondément bouleversé par le contenu violent de ce texte, n'a jamais eu connaissance de cette missive auparavant. Selon l'experte juridique, cette ignorance soudaine et tardive doit naturellement susciter une méfiance légitime quant à l'origine et à la validité du document.

Also read 'Bernard, tu m'as détruite jour après jour' : la lettre de Brigitte Bardot à son époux en 2022

La défense met particulièrement en avant un détail technique crucial qui contredit l'authenticité supposée de l'écriture. Brigitte Bardot signait systématiquement tous ses courriers manuscrits en apposant une marguerite au bas de la page. L'avocate relève l'absence totale de ce symbole distinctif sur le document en question. Cette omission majeure alimente les doutes sur le fait que Brigitte Bardot soit bien l'auteure de ces lignes accusatrices.

Accusations de destruction psychologique

Le texte publié, s'il est avéré écrit par la star, contient des accusations dévastatrices sur la dynamique du couple. Il y est mentionné que Brigitte Bardot se trouvait au bord de l'abîme, soulignant un manque d'empathie criant de la part de son époux. Elle y formule le constat douloureux d'une destruction progressive, jour après jour, au fil des trois décennies passées ensemble. Ce document révèle une souffrance intérieure intense et un besoin crucial de soutien inassouvi.

Advertisement

L'ancienne gloire du cinéma français y exprime également une profonde solitude face à l'incapacité perçue de Bernard d'Ormale à lui offrir une présence affective. Elle y détaille le besoin vital d'une épaule, d'une tendresse et d'un soutien moral qui lui auraient été refusés. Ces aveux publics, s'ils sont validés, changent radicalement la perception de la fin de vie de l'animaliste célèbre auprès du grand public.

Tensions institutionnelles à la Madrague

Cette polémique successorale s'inscrit dans un contexte de tensions préexistantes entre Bernard d'Ormale et la Fondation Brigitte-Bardot. Le conflit porte notamment sur l'usage du lieu mythique de la Madrague, situé à Saint-Tropez, qui servait de dernière demeure à l'ancienne actrice. Bernard d'Ormale, octogénaire, a été évincé de ce patrimoine, devenu le siège principal de l'institution de défense des animaux fondée par son épouse.

Guyslaine Calmels-Bock, directrice de la Fondation Brigitte-Bardot, a également rompu son silence pour dénoncer le comportement du veuf. Elle dresse un portrait peu flatteur de Bernard d'Ormale, le qualifiant implicitement de résistance au changement nécessaire pour l'institution. Ces révélations accentuent la fracture visible entre la sphère privée du défunt couple et la gestion publique de l'héritage culturel et militant.

Contexte funéraire et patrimonial

Le décès de Brigitte Bardot, survenu le 28 décembre 2025 à l'âge de 91 ans, a ouvert la voie à cette complexité successorale. Les obsèques officielles se sont tenues ce mercredi 7 janvier 2026 à Saint-Tropez, en présence de plusieurs membres de la famille élargie. Des personnalités comme Nicolas-Jacques Charrier et sa petite-fille Thea ont rendu un dernier hommage, marquant le contexte familial tendu entourant la disparition.

Advertisement

Le patrimoine important de l'artiste, évoqué dans la presse régionale fin mars 2026, devient le terreau fertile de ces disputes. Bernard d'Ormale a déjà fait des révélations sur l'ouverture du testament et la gestion des biens. La lutte pour la reconnaissance de l'authenticité de cette lettre s'ajoute ainsi aux querelles patrimoniales et territoriales, définissant les dernières années de l'héritage Bardot dans un climat de défiance mutuelle.