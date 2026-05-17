Confirmé au Canada : contamination d'un passager du navire de croisière MV Hondius - Hantavirus Andes

L'article informe sur la confirmation d'un passager contaminé du navire de croisière MV Hondius et l'absence d'un variant morem, plus transmissible ou plus dangereux chez la passagère française concernée.

Le cas confirmé fait partie des passagers du navire de croisière « MV Hondius ». Les autorités sanitaires canadiennes ont confirmé la contamination d'un passager ayant voyagé à bord du navire « MV Hondius », tout en précisant que le risque pour la population demeurait faible.

Le séquençage réalisé sur la passagère française du navire MV Hondius écarte l'hypothèse d'un variant plus dangereux ou plus transmissible selon les autorités sanitaires. Cette personne a été hospitalisée jeudi dans la province de Colombie-Britannique en compagnie de son conjoint, également passager du Hondius, qui a pour sa part fait l'objet d'un dépistage négatif. Aucun autre cas n'a été identifié à ce jour, selon la même source.

Le risque global pour la population générale au Canada lié à l'éclosion du hantavirus Andes associée au navire de croisière « MV Hondius » demeure faible à l'heure actuelle





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