L'Insee révèle une légère hausse de la confiance des ménages en novembre 2026 à 82 points. Malgré ce rebond, le climat de l'épargne se détériore et les Français restent prudents face à l'inflation.

La confiance des ménages français affiche une amélioration marginale au cours du mois de novembre, selon les dernières données publiées par l' Insee. Cet indicateur composite, qui synthétise l'optique économique des foyers, enregistre un gain d'un point, atteignant désormais le niveau de 82. Cette progression constitue la première évolution positive depuis plusieurs mois, offrant un léger répit dans un contexte économique encore marqué par l'incertitude et la prudence généralisée.

Indicateur composite sous sa moyenne historique

Malgré cette légère reprise, la valeur de 82 reste nettement inférieure à la moyenne de longue période, qui s'établit à 100 sur la référence s'étendant de janvier 1987 à décembre 2025. L'Insee précise que le climat général demeure dégradé, reflétant une perception encore pessimiste de la situation économique actuelle par une large partie de la population. Cette donnée souligne que le rebond de novembre est insuffisant pour combler le fossé entre la réalité perçue et les standards historiques de confiance économique.

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Le chiffre du mois d'octobre fait l'objet d'une révision à la hausse, passant précédemment de 80 à 81 points. Cette correction statistique permet d'inscrire la tendance de novembre dans une dynamique de stabilisation progressive, bien que les niveaux restent structurellement faibles par rapport aux périodes de croissance économique plus florissantes du passé récent.

Détérioration du climat de l'épargne et stabilité

L'indicateur du climat de l'épargne continue de se détériorer, perdant à nouveau deux points pour s'établir à 116. Bien que cette baisse confirme une tendance baissière, le niveau reste nettement au-dessus de sa moyenne de longue période, qui est également fixée à 100. Cette divergence entre la dynamique actuelle et la moyenne historique indique que les Français conservent une capacité d'épargne globalement solide, bien que leur moral sur ce sujet précis s'effrite.

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Les ménages jugent leur capacité d'épargne actuelle comme future quasi stable. Les deux soldes d'opinion correspondant à ces évaluations perdent chacun un point, mais ils restent nettement supérieurs à leurs moyennes respectives. La part des répondants estimant opportun d'épargner à l'heure actuelle affiche également une quasi-stabilité, ce qui démontre une persistance dans les réflexes d'économie malgré les tensions conjoncturelles.

Optimisme sur le revenu futur et recul des craintes

L'opinion des ménages concernant leur situation financière future connaît un rebond significatif, le solde d'opinion gagnant cinq points. Cette amélioration notable rapproche l'indicateur de sa moyenne de longue période, suggérant une atténuation des craintes immédiates pour les douze prochains mois. En revanche, l'appréciation de la situation financière passée perd un point et s'éloigne un peu plus de sa moyenne, illustrant une perception négative continue de l'évolution du pouvoir d'achat au cours de l'année écoulée.

Les craintes relatives à l'évolution du niveau de vie futur en France se dissipent également, le solde rebondissant de cinq points après avoir perdu six points en octobre. L'indicateur sur le niveau de vie passé gagne un point. Cependant, ces deux mesures restent bien en dessous de leurs moyennes de longue période, confirmant que la pression sur le pouvoir d'achat demeure une préoccupation majeure, même si elle s'atténue légèrement.

Inflation et chômage : une détente des tensions

Les inquiétudes face au chômage reculent nettement, le solde d'opinion perdant six points, bien qu'il reste au-dessus de sa moyenne historique. Côté inflation, la part des ménages anticipant une accélération des prix dans les douze prochains mois recule significativement. Le solde perd neuf points, se rapprochant ainsi de sa moyenne de longue période. Cette évolution contraste avec la réalité mesurée en octobre, où l'inflation avait atteint 3,4 % sur un an.

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Le solde sur la hausse passée des prix perd cinq points mais reste largement au-dessus de sa moyenne, témoignant d'une mémoire récente de l'érosion du pouvoir d'achat. L'opportunité de réaliser des achats importants reste quasi stable, avec une perte d'un point du solde qui l'éloigne un peu plus de la moyenne. Cette donnée reflète une consommation prudente, les ménages conservant leur épargne plutôt que de l'engager dans des biens durables malgré une atténuation des peurs inflationnistes.

Méthodologie de l'enquête et portée statistique

L'enquête de conjoncture menée par l'Insee s'est déroulée par téléphone auprès d'un échantillon d'environ 2 000 ménages représentatifs. Les entretiens ont été réalisés entre le 27 octobre et le 17 novembre 2026. Cette méthodologie rigoureuse permet d'obtenir une photographie fiable des attentes et des perceptions économiques des Français à la fin de l'année civile, intégrant les effets des révisions mensuelles et des tendances structurelles observées sur la longue période.