L'Insee publie le baromètre de novembre : la confiance des ménages français stagne à 82, restant bien sous la moyenne historique. Focus sur les tensions économiques et l'inflation.

Le baromètre de la confiance des ménages français publié par l' Insee pour le mois de novembre révèle une persistance de l'instabilité économique. L'indice synthétique se maintient à 82 points, enregistrant une très légère progression d'un point par rapport au mois précédent. Cette valeur reste significativement inférieure à la moyenne de longue période qui est fixée à 100 points.

Un indicateur restant fortement dégradé

L'Institut national de la statistique et des études économiques confirme que le climat des ménages n'a pas retrouvé de dynamiques positives. Bien que l'indicateur ait perdu quatre points en octobre avant de remonter d'un point en novembre, la tendance générale demeure préoccupante pour les autorités statistiques. La dégradation touche particulièrement le climat de l'épargne qui continue de fléchir, bien que cet indicateur spécifique se rapproche quelque peu de sa moyenne historique.

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Parallèlement, l'opinion concernant la situation financière passée des ménages se durcit légèrement, perdant un point supplémentaire. La proportion de foyers estimant qu'il est opportun de procéder à des achats importants reste quasiment stable, sans signe encourageant pour la consommation. Le solde d'opinion global s'éloigne encore plus de sa moyenne de longue période, soulignant une réticence durable face aux dépenses.

Tensions sur le pouvoir d'achat et les prix

Le pouvoir d'achat constitue un enjeu central dans cette érosion de la confiance, atteignant son niveau le plus bas depuis dix-sept ans, soit depuis juin 2013. Cependant, les attentes concernant le niveau de vie futur connaissent une légère amélioration relative. L'opinion sur le niveau de vie à venir en France gagne cinq points, après avoir perdu six points en octobre précédent.

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Cette progression reste insuffisante pour compenser les craintes persistantes. Les soldes d'opinion liés au niveau de vie passé et à venir se maintiennent bien en dessous de leurs moyennes respectives. De plus, la part des ménages estimant que les prix ont fortement augmenté au cours des douze derniers mois recule également. Le solde associé perd cinq points mais demeure largement supérieur à sa moyenne de longue période, indiquant que la mémoire inflationniste reste vive.

Inflation attendue et perspectives économiques

Les anticipations inflationnistes montrent des signes d'apaisement relatif mais restent élevées. La proportion de ménages jugeant que les prix vont accélérer au cours des douze prochains mois se replie notablement. Le solde d'opinion associé perd neuf points et se rapproche de sa moyenne de longue période, ce qui constitue le seul indicateur nettement amélioration dans ce contexte globalement sombre.

Néanmoins, la perspective de croissance économique apparaît fragile. Le produit intérieur brut attendu, après une baisse au premier trimestre puis une période de stagnation, recule de nouveau de 0,1%. L'économie nationale est plombée par une inflation qui atteint son niveau le plus élevé depuis janvier 2024. Ces éléments macroéconomiques expliquent en grande partie la prudence extrême affichée par les ménages dans leur bilan de novembre.

L'Insee précise avoir révisé à la hausse d'un point l'indicateur synthétique de confiance pour le mois d'octobre, modifiant légèrement la lecture rétroactive des données. Pour cette enquête de novembre, l'Institut a effectué ses collectes de données selon ses méthodologies habituelles, garantissant la fiabilité de ces indicateurs-clés pour l'analyse conjoncturelle française.