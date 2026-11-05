Conférence sociale : Lecornu organise des négociations sur le Smic et le pouvoir d'achat

Sébastien Lecornu convoque partenaires sociaux pour discuter des salaires. La CFDT réclame 100 euros net et la CGT 10% d'augmentation, face aux demandes gouvernementales de stabilité.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu organisera une conférence sociale au sein du Matignon ce lundi, réunissant les principales organisations syndicales et patronales. Cette rencontre vise spécifiquement à aborder les questions cruciales des salaires et du pouvoir d'achat, dans un contexte social tendu suite aux multiples mouvements de grève.

Les attentes des partenaires sociaux sont précises et fermes. La Confédération Générale du Travail exige une revalorisation de 10 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, tandis que le Centre Français Démocratique du Travail réclame une hausse de 100 euros nets. Ces demandes s'inscrivent dans la continuité des manifestations qui ont marqué ces derniers jours.

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Positionnement gouvernemental et négociations en cours

La conférence sociale organisée par le Matignon a pour objectif officiel d'apporter des réponses concrètes aux problématiques de pouvoir d'achat et de rémunération. Pour préparer cette rencontre, Sébastien Lecornu a demandé au ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, de finaliser les concertations entreprises depuis plusieurs jours avant dimanche.

Le ministre Jean-Pierre Farandou a indiqué mardi avoir jeté avec les partenaires sociaux les bases d'un travail incluant une réflexion sur le Smic. Il a toutefois précisé que le sujet n'est pas tabou, tout en soulignant la nécessité d'être attentif aux conséquences éventuelles sur l'emploi en cas de hausse significative.

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Réactions syndicales et tensions sociales

Les représentants syndicaux maintiennent une pression constante pour obtenir des augmentations substantielles. Frédéric Souillot, s'exprimant sur BFMTV, a rappelé qu'il avait déjà transmis ces exigences à Sébastien Lecornu, affirmant que plus le temps passe, plus la facture sera élevée à la fin des négociations.

Cette mobilisation fait suite à trois samedis consécutifs de grève contre la vie chère, puis à une journée d'action ce jeudi appelant les salariés des secteurs public et privé à manifester. Les jeunes, mobilisés depuis mi-septembre, ainsi que des groupes de gilets jaunes, ont rejoint ces revendications salariales.

Impacts concrets et perspectives d'avenir

Le gouvernement impose également une négociation dans les branches professionnelles et les entreprises pour relever les minima conventionnels, parfois inférieurs au Smic. Parallèlement, David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics, poursuit ses échanges avec les représentants des agents de la fonction publique pour ajuster les rémunérations publiques.

Les syndicats ont clairement indiqué leur position lors de leurs récentes interventions médiatiques. Le refus d'une augmentation significative pourrait exacerber les tensions sociales, d'autant que les syndicats ont appelé les salariés à continuer de se mobiliser pour obtenir des hausses de rémunération pérennes.

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La situation reste dynamique avec ces nouvelles négociations prévues. Les partenaires sociaux attendent des décisions claires pour éviter une prolongation des mouvements sociaux qui affectent déjà plusieurs secteurs de l'économie nationale et la vie quotidienne des citoyens.