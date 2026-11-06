Conférence sociale le 9 novembre : Lecornu réunit syndicats et patronat après 1,6 million de manifestants

Sébastien Lecornu a annoncé une conférence sociale le 9 novembre à Matignon suite à la plus grande mobilisation de l'automne. La CGT compte 1,6 million de participants et Jean-Pierre Farandou promet des hausses de salaire pour le Smic.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé la tenue d'une conférence sociale à Matignon le lundi 9 novembre, à la suite de la plus vaste journée de grève de la saison. Cette réunion réunira les organisations syndicales et les représentants du patronat pour discuter des revendications salariales. Cette décision intervient après que la CGT a compté 1,6 million de participants dans les rues françaises, tandis que le ministère de l'Intérieur évaluait le nombre de manifestants à 575 000.

Décrochage des chiffres de mobilisation

La journée du jeudi 5 novembre a enregistré des chiffres records pour cette période de l'année. Selon les estimations de la Confédération générale du travail, 1,6 million de personnes ont participé aux cortèges à travers le pays, dont 350 000 se rassemblant à Paris. Cette participation dépasse largement les 800 000 personnes comptées les 17 et 24 octobre, ainsi que les 500 000 du 31 octobre.

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Le ministère de l'Intérieur a fourni des chiffres distincts mais confirmant l'ampleur du mouvement. Beauvau a dénombré 575 000 manifestants au total, avec 65 000 à Paris. Pour contextualiser, le 17 octobre, le ministère avait recensé 550 000 participants, 410 000 le 24 octobre et 320 000 le 31 octobre. Le calme relatif des derniers jours contraste avec les 2 628 interpellations du 17 octobre, contre 1 435, 779 et 448 respectivement lors des mobilisations suivantes.

Réponses gouvernementales sur le pouvoir d'achat

Face à cette pression sociale, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a qualifié la conférence sociale de aboutissement des discussions en cours. Il a affirmé sur TF1 que le gouvernement souhaite agir rapidement sur le Smic. Une augmentation de 0,6 % du salaire minimum est prévue pour offrir un coup de pouce exceptionnel aux salariés.

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Le ministre a également précisé que le gouvernement dispose d'un décret prêt à être publié. Ce texte visera à inciter les entreprises à relever leurs minimas conventionnels pour les aligner sur le niveau du Smic. Jean-Pierre Farandou a insisté sur la nécessité d'amener des réponses concrètes aux préoccupations des Français concernant le pouvoir d'achat.

Continuation des mobilisations ce week-end

Malgré l'annonce de la conférence sociale, les syndicats ont confirmé la poursuite du mouvement contestataire. Thomas Vacheron, secrétaire confédéral de la CGT, a annoncé sur BFMTV que de nouvelles mobilisations auront lieu ce samedi. Ces actions cibleront spécifiquement les questions de la jeunesse, des salaires et de la vie chère.

Thomas Vacheron a souligné que des organisations syndicales de jeunesse appellent à continuer la mobilisation partout en France. Les manifestants défendront dix mesures d'urgence, considérant que la contestation a permis d'obtenir des avancées significatives. Il a invité à transformer l'essai pour poursuivre la pression sur le gouvernement.

Bilan sécuritaire et contexte national

La journée du 5 novembre a été marquée par des événements divers bien que globalement calmes. Le ministère de l'Intérieur a signalé l'incendie ayant partiellement ravagé un lycée près de Toulouse. Au total, les forces de l'ordre ont procédé à 448 interpellations dans l'ensemble du territoire national.

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Le gouvernement maintient sa position en cherchant à désamorcer la crise par le dialogue institutionnel. La réunion du 9 novembre à Matignon constitue une étape clé dans la résolution des tensions sociales actuelles. Les acteurs économiques et syndicaux préparent désormais cette rencontre cruciale pour l'avenir des politiques salariales françaises.