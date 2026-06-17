Conférence santé mentale des adolescents : acteurs et moyens insuffisants pour comprendre les ados

La plus grande salle du cinéma CGR d'Agen était pleine pour la conférence, en partenariat avec Upsa, autour de la santé mentale des adolescents. Devant le succès de la soirée, d'autres sont en construction pour réunir les acteurs et, surtout, les faire se rencontrer. L'embrayage est plus lent quand on parle de santé mentale. Et pour l'heure, nous n'avons pas vu les effets de la priorité nationale qu'elle est censée être. Le docteur Louis Tandonnet a été largement applaudi par les près de 400 personnes de l'assistance, ce mardi 16 juin au CGR d'Agen lors de la conférence à la santé mentale des jeunes, sur le thème 'Adolescents violents ou société violente'. La conférence du docteur Xavier Pommereau, psychiatre spécialiste de l'adolescence en difficulté était particulièrement attendue. Un moment de répit pour les adolescents. C'est ce que proposent les élus du Conseil départemental des jeunes en inventant La Bulle, une salle dans les collèges pour souffler, encadrée par un adulte formé. Reste l'impression que ces acteurs, Éducation nationale, Agence régionale de santé, Centre hospitalier départemental de la Candélie, travaillent en silo, chacun dans son couloir de nage. Même si la table ronde a permis de mettre en lumière le travail à la fois de l'Agglomération d'Agen, de la Communauté professionnelle territoriale de santé, des hospitaliers... La table ronde a réuni des spécialistes comme les docteurs Tandonnet et Chabaan, mais aussi Aurélie Guillout, directrice de l'ARS 47, Anne Marie Massardi, élue en charge de la santé à l'Agglomération d'Agen, le docteur Marina Cassagnau directrice de la PMI, Joël Ponsolle chargé de mission actions transversales de santé au Département du Lot-et-Garonne. La table ronde était encadrée par deux conférences. Celle de Fabien Aubat, psychiatre, en ouverture. Le médecin a mis en perspective la violence et les jeunes, rappelant que, depuis l'antiquité, les observateurs du quotidien estiment que 'était mieux avant'.

La plus grande salle du cinéma CGR d'Agen était pleine pour la conférence , en partenariat avec Upsa, autour de la santé mentale des adolescents. Devant le succès de la soirée, d'autres sont en construction pour réunir les acteurs et, surtout, les faire se rencontrer.

L'embrayage est plus lent quand on parle de santé mentale. Et pour l'heure, nous n'avons pas vu les effets de la priorité nationale qu'elle est censée être. Le docteur Louis Tandonnet a été largement applaudi par les près de 400 personnes de l'assistance, ce mardi 16 juin au CGR d'Agen lors de la conférence à la santé mentale des jeunes, sur le thème 'Adolescents violents ou société violente'.

La conférence du docteur Xavier Pommereau, psychiatre spécialiste de l'adolescence en difficulté était particulièrement attendue. Un moment de répit pour les adolescents. C'est ce que proposent les élus du Conseil départemental des jeunes en inventant La Bulle, une salle dans les collèges pour souffler, encadrée par un adulte formé. Reste l'impression que ces acteurs, Éducation nationale, Agence régionale de santé, Centre hospitalier départemental de la Candélie, travaillent en silo, chacun dans son couloir de nage.

Même si la table ronde a permis de mettre en lumière le travail à la fois de l'Agglomération d'Agen, de la Communauté professionnelle territoriale de santé, des hospitaliers... La table ronde a réuni des spécialistes comme les docteurs Tandonnet et Chabaan, mais aussi Aurélie Guillout, directrice de l'ARS 47, Anne Marie Massardi, élue en charge de la santé à l'Agglomération d'Agen, le docteur Marina Cassagnau directrice de la PMI, Joël Ponsolle chargé de mission actions transversales de santé au Département du Lot-et-Garonne.

La table ronde était encadrée par deux conférences. Celle de Fabien Aubat, psychiatre, en ouverture. Le médecin a mis en perspective la violence et les jeunes, rappelant que, depuis l'antiquité, les observateurs du quotidien estiment que 'était mieux avant'





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