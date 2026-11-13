Conférence Montagnette : Histoire de 400 à 1945 à Tarascon

Les Amis du Vieux Tarascon organisent une conférence le 14 novembre 2026 sur l'histoire de la Montagnette. Retour sur le Moyen Âge et la Seconde Guerre mondiale.

Les Amis du Vieux Tarascon annoncent la tenue d'une conférence historique majeure consacrée à l'histoire de la Montagnette et de son territoire. Cet événement scientifique et culturel s'inscrit dans la continuité d'une série visant à documenter l'évolution du site depuis le début du Moyen Âge jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Déroulement de la conférence du 14 novembre 2026

L'association donne rendez-vous au public pour le deuxième volet de cette série consacrée à l'histoire de la Montagnette. La rencontre aura lieu le samedi 14 novembre 2026 à 14h30 au sein de la commune de Tarascon. Cette conférence fait suite à une première édition très réussie qui avait traité de la période allant des origines jusqu'à la fin de l'Antiquité.

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La première rencontre, organisée le 10 octobre dernier, avait permis de remonter aux origines de l'occupation humaine. Philippe Ferando y avait notamment évoqué les oppida du Pas de Bouquet et de la Roque, ainsi que ceux de Mourre Pella. Ces vestiges archéologiques témoignent de l'importance stratégique du site dès les premières périodes historiques.

Héritage romain et développement du territoire

Lors de cette première session, la période romaine a été abordée en détail par l'intervenant. Cette époque est marquée par le développement de l'habitat dans la plaine environnante. La création d'un réseau routier structurant a également été soulignée comme un élément clé de cette période.

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L'implantation de nombreuses villae a caractérisé l'organisation économique du territoire sous l'Empire romain. Ces domaines agricoles et résidentiels reflètent la prospérité de la région durant cette période de stabilité politique et de développement infrastructurel majeur pour la civilisation gallo-romaine.

Perspectives historiques et engagement associatif

Cette deuxième partie poursuivra ce voyage à travers les siècles, en s'intéressant spécifiquement à une période allant du début du Moyen Âge à la fin de la Seconde Guerre mondiale. L'objectif est de comprendre les transformations politiques, sociales et militaires qui ont façonné l'identité locale sur plus de treize siècles.

L'association des Amis du Vieux Tarascon poursuit depuis plus de cinquante ans son engagement en faveur de la préservation et de la transmission du patrimoine historique et archéologique de la cité et de son territoire. Son action vise à garantir la mémoire collective des habitants et des visiteurs du département.

Activités culturelles et visibilité du patrimoine

Les Conférences, visites guidées et sorties culturelles rythment ainsi ses activités tout au long de l'année. Ces événements permettent de sensibiliser un large public à la richesse du patrimoine local et à l'importance de sa conservation pour les générations futures. La participation du public est essentielle pour maintenir cette dynamique culturelle vivante et pédagogique.