Conférence de Rima Hassan à Strasbourg annulée en raison de problèmes de sécurité

La conférence de l'eurodéputée Rima Hassan sur la Palestine, prévue jeudi à l'université de Strasbourg, a été annulée en raison de l'absence de garanties de sécurité. L'université a indiqué que les organisateurs n'avaient pas répondu aux exigences du tribunal administratif concernant le maintien de l'ordre et le nombre de participants attendus.

Le tribunal avait ordonné aux organisateurs de fournir des détails précis concernant le maintien de l'ordre et le nombre de participants attendus. Malgré un courrier envoyé le 30 janvier et plusieurs rappels de l'université, les organisateurs, le Comité Palestine Unistras, n'avaient pas répondu aux exigences du tribunal. L'eurodéputée Rima Hassan, connue pour son engagement en faveur du droit palestinien, devait initialement prononcer une conférence sur le campus central de Strasbourg. La décision de l'université de ne pas autoriser la conférence avait été prise en novembre 2024, invoquant le risque de troubles à l'ordre public liés à la présence de l'eurodéputée. Le président de l'université avait exprimé des inquiétudes quant au maintien de la sécurité et à la gestion du public, notamment en raison des positions controversées de Rima Hassan sur le conflit israélo-palestinien et son soutien au mouvement palestinien Hamas.Cependant, le tribunal administratif avait annulé l'interdiction de la conférence en novembre 2024, estimant que le refus de l'université était disproportionné et violait les droits de l'eurodéputée. Cette décision avait été prise après qu'un extrait d'une interview de Rima Hassan, tronqué et présenté hors contexte, avait été diffusé sur les réseaux sociaux, suscitant une controverse et des accusations de soutien au terrorisme. La conférence annulée à Strasbourg fait suite à un autre événement controversé impliquant Rima Hassan, qui avait été empêchée de prononcer une conférence à Sciences Po Paris en novembre 2024, malgré une décision du tribunal administratif de Paris ordonnant son autorisation. Le Conseil d'État avait finalement interdit la conférence, confirmant la complexité et les tensions entourant les débats sur le conflit israélo-palestinien en France





