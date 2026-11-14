Conférence Barreau Bordeaux Apprentis Auteuil 20 novembre enfants justice

Le Barreau de Bordeaux et les Apprentis d'Auteuil organisent le 20 novembre une conférence à l'Athénée municipal pour protéger les droits des enfants face à la justice.

Le 20 novembre, le Barreau de Bordeaux et les Apprentis d'Auteuil organisent une conférence majeure intitulée " l'enfant et la justice : des droits à protéger " au sein de l'Athénée municipal de Bordeaux. Cette initiative marque la sixième édition de la manifestation annuelle dédiée aux droits fondamentaux de la jeunesse, coïncidant avec la Journée internationale des droits de l'enfant.

Origine et Thème de la Conférence

Cette édition de l'événement porte spécifiquement sur la protection des mineurs dans le système judiciaire, un sujet choisi à la demande explicite des jeunes accompagnés par les Apprentis d'Auteuil. La fondation et l'Ordre des avocats ont souligné que l'effectivité des droits de l'enfant et les moyens de leur protection demeurent au cœur des préoccupations actuelles de la société.

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Contexte Social et Mobilisation

Le choix de ce thème résonne fortement avec la réalité du terrain, notamment face à l'augmentation alarmante des défèrements de mineurs. Comme l'a rapporté la justice à Pau, plus de défèrements ont été enregistrés en octobre que sur l'ensemble de l'année 2025, créant une inquiétude majeure au sein du monde juridique face à la réponse pénale appliquée aux mineurs.

Organisation et Participation

Une vingtaine de personnes issues du monde de la justice se sont d'ailleurs rassemblées le vendredi 13 novembre devant le tribunal de Pau pour dénoncer cette augmentation exponentielle des défèrements, signalant une tension sociale liée au mouvement lycéen. L'événement de Bordeaux vise à approfondir ces discussions cruciales à l'Athénée municipal, offrant un espace de dialogue structuré.

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Détails Pratiques et Accès

La soirée est prévue pour débuter à 17 h 30 et est entièrement gratuite, mais uniquement sur inscription préalable. Un formulaire spécifique est disponible sur le site officiel pour garantir la participation des intéressés. L'événement est animé par les jeunes Apprentis d'Auteuil, illustrant leur rôle actif dans la défense de leurs propres droits et de ceux de leurs pairs.

Impact et Engagement

Cette rencontre souligne l'engagement continu des 250 journalistes de la rédaction qui soutiennent cette information de qualité et fiable chaque jour. En abordant ces questions difficiles, les organisateurs espèrent sensibiliser le public et les décideurs à la nécessité de repenser la protection juridique des enfants dans un contexte de crise sociale et judiciaire persistante.