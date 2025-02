Conduite sous l'influence de cannabis : un homme contesté devant le tribunal de Tarbes

Un homme du Béarn a contesté devant le tribunal de Tarbes une condamnation pour conduite sous l'influence de cannabis et défaut de contrôle technique. Il affirme avoir consommé uniquement du CBD et remet en question la légalité du contrôle d'identité et l'absence d'information concernant sa possibilité de demander une contre-analyse des résultats du test salivaire.

La chambre correctionnelle du tribunal de Tarbes a examiné, jeudi, l'opposition d'un homme de 55 ans originaire du Béarn à une condamnation pour conduite sous l'influence de cannabis et défaut de contrôle technique. Déjà sanctionné par une amende de 600 euros et une suspension de son permis de conduire pour 6 mois, il a fermement contesté avoir consommé des joints, assurant avoir uniquement consommé du CBD.

« Le jour où j'ai été arrêté, je suis tombé de haut », a-t-il déclaré devant le tribunal. \Alors qu'il venait de déposer sa femme à la gare de Lourdes, trois policiers ont souhaité le contrôler. Aucun signe d'infraction manifeste, hormis un contrôle technique périmé. L'homme a néanmoins été soumis à un test salivaire qui s'est révélé positif au cannabis. « Je consommais des substances vendues dans le commerce ou sur internet », a-t-il déclaré à la barre. Son avocate a soulevé plusieurs points de nullité. En premier lieu, la légalité du contrôle d'identité. « Ici, rien ne justifiait l'intervention des forces de l'ordre, si ce n'est un 'contrôle au faciès' », a-t-elle suggéré. Car à cette époque, son client portait des dreadlocks. Quant au test salivaire, personne n'aurait notifié au prévenu qu'il avait la possibilité de demander une contre-analyse des résultats. « Une atteinte grave aux droits de la Défense », selon l'avocate. \Le procureur a balayé toute irrégularité et a rappelé que le Code de la route « permet aux policiers de contrôler un automobiliste sans motif particulier et de procéder à un dépistage stupéfiant de leur propre initiative ». « Dans le CBD, il y a une faible dose de THC. Mais être positif au THC, même à faible dose, cela est interdit ». Le magistrat a de plus insisté sur la possibilité d'une contre-expertise dans un délai de cinq jours après notification des résultats. « Rien n'a empêché le prévenu d'en demander une, et il peut toujours le faire », a-t-il conclu avant de demander que la précédente condamnation soit maintenue. Le tribunal a mis sa décision en délibéré





ladepechedumidi / 🏆 49. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Cannabis Conduite Sous Influence Tribunal De Tarbes Contrôle D'identite Droit

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

'Tarbes ville verte', un projet de transition verte et durable portée par Tarbes pour tousPierre Lagonelle et son équipe Tarbes pour tous viennent de présenter les grandes lignes de leur projet de transition verte et durable appelé 'Tarbes ville verte'.

Lire la suite »

Didier Wampas en tournée en Béarn et en Gironde : retour aux sources du psychoLe chanteur le plus spectaculaire du rock français revient à ses racines psychobilly. Et reprend, en quatuor, les premiers morceaux des Wampas et autres hymnes énervés. Sa tournée arrive en Béarn et en Gironde

Lire la suite »

Béarn : le championnat où les gens font semblant de jouer de la guitare débarque à PauL’Air Guitar Tour 2025, championnat de France de mime de guitare, compétition très sérieuse, s’installe à Pau le 20 février

Lire la suite »

Logement au Pays basque et en Béarn : des vœux et des incertitudes chez les bailleurs sociauxCOL, Habitat Sud Atlantique et Office 64 de l’habitat, les trois principaux opérateurs du logement social du département, aspirent à une année 2025 plus favorable que la précédente, mais sans grand espoir malgré quelques signaux positifs

Lire la suite »

Salies-de-Béarn : des histoires d’enfance au Moment Librairie pour les Nuits de la lectureDans le cadre des Nuits de la lecture, le Moment Librairie propose, vendredi 24 janvier à 19 h 30, avec la participation de l’association Un Oiseau sur la tête, une nuit consacrée aux histoires d

Lire la suite »

Le 23 janvier 2002, la mort du sociologue Pierre Bourdieu, l’enfant du BéarnDANS LES ARCHIVES - Il y a vingt-trois ans disparaissait le sociologue Pierre Bourdieu. Né à Denguin en 1930 où il joue au football, il déménage à Lasseube et fait ses études à Pau avant de s’envoler pour Paris et de devenir un intellectuel influent.

Lire la suite »