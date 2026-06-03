Conduire en regardant son téléphone : un comportement dangereux ?

Un conducteur a été interpellé par un animateur de radio pour avoir regardé son téléphone alors qu'il conduisait. L'animateur a critiqué le conducteur pour son comportement dangereux.

Vous êtes arrêté là ? Vous êtes en sécurité tout ça, il n'y a pas de dame qui traverse, rien du tout ? Tout va bien ?

Anyme, je crois que vous n'avez pas trop le droit de rouler là. Parce que là vous regardez à la fois devant mais aussi le téléphone. à deux minutes de la fin de l'émission, mais tranquille.

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Conduire Téléphone Comportement Dangereux Radio Animateur

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