Condom : un homme de 35 ans jugé à Auch pour deux incendies de voitures et des violences

Au tribunal d'Auch, David, 35 ans, a été reconnu coupable des violences et des incendies de deux voitures survenus à Condom dans le Gers en octobre.

Ce mardi 10 novembre, le tribunal correctionnel d'Auch, dans le Gers, a jugé David, 35 ans, dont le prénom a été modifié, pour des violences commises aux abords de la cathédrale de Condom et pour l'incendie de deux véhicules dans le centre-ville. Le prévenu reconnaît les premières violences mais nie catégoriquement avoir mis le feu aux voitures.

Le parquet a requis trois années d'emprisonnement ferme, assorties d'un mandat de dépôt. Au terme de l'audience, le tribunal a déclaré David coupable de l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, malgré ses dénégations répétées.

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Les incendies de voitures survenus à Condom

Dans la nuit du 24 au 25 octobre, une Mini Cooper partiellement détruite et une Citroën C1 entièrement ravagée par les flammes ont été incendiées dans le centre-ville de Condom. Les deux faits se sont déroulés sur fond de tensions entre plusieurs familles de gens du voyage.

Sur les lieux, les enquêteurs découvrent des éclats de verre et des traces de peinture rouge. Les images des caméras de vidéosurveillance montrent un homme circulant vers 2 heures du matin, une barre de fer à la main.

Les gendarmes identifient le prévenu, déjà connu de leurs services, qui les regardait par la fenêtre le soir des faits. Une barre métallique rouge est retrouvée au domicile de sa mère, tandis que le survêtement visible sur les vidéos est découvert dans une caravane que David est présumé occuper. Lors de son interpellation, l'homme tente de prendre la fuite avant d'être retrouvé caché dans une haie.

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Les explications de David devant le tribunal d'Auch

À la barre, David reconnaît avoir déambulé dans les rues de Condom cette nuit-là, mais affirme ne pas être à l'origine des incendies. Il explique qu'il se promenait avec une barre de fer parce qu'il craignait certaines personnes d'origine maghrébine, une justification qui laisse le président Philippe Rigault perplexe.

Le magistrat s'interroge sur les raisons pour lesquelles le prévenu se trouvait dehors à 2 heures 13, près de l'endroit où les faits se sont produits, à une heure où les habitants dorment. Face à cette question, David répond : 'J'étais bourré', en affirmant avoir consommé plusieurs verres de vodka.

Lorsque le président rappelle qu'aucune autre personne n'apparaît sur les images de vidéosurveillance, David suggère que d'autres individus auraient pu quitter les lieux. Philippe Rigault ironise alors sur cette hypothèse en demandant si le prévenu a pu se téléporter.

Le trentenaire doit aussi répondre de violences commises le 14 octobre à l'encontre d'un homme chargé de fermer la cathédrale de Condom. Il reconnaît l'avoir bousculé et lui avoir craché dessus, après s'être vu refuser l'accès à l'édifice. Il assure regretter son geste.

Le président du tribunal répond que traiter les gens de cette manière revient à les considérer comme des moins que rien, un reproche qui marque la fin de cet échange.

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Le casier judiciaire et les réquisitions du parquet

Le parquet demande trois ans d'emprisonnement ferme, un mandat de dépôt et la révocation du reliquat du sursis probatoire dont bénéficiait David. Le casier judiciaire du prévenu, qui comporte 28 mentions, a provoqué l'exaspération du président.

David a déjà été condamné à de nombreuses reprises et est sorti de prison dix mois avant son procès. Le président Philippe Rigault souligne qu'il peine à justifier la moindre démarche concrète de réinsertion, et lui déclare que les sanctions n'ont aucun effet sur lui.

Le représentant du ministère public dit ne pas comprendre les raisons de la haine entre les deux clans. Il insiste aussi sur le danger représenté par des incendies déclenchés à proximité d'habitations, et prévient qu'un jour, ces tensions familiales pourraient conduire à un procès devant la cour d'assises.

De son côté, Me Éric Planterose, avocat de la défense, décrit un homme ayant passé treize années derrière les barreaux, marqué par des difficultés de compréhension et par un environnement familial conflictuel. Il plaide un échec collectif plutôt qu'un échec de l'institution judiciaire, et réclame un accompagnement adapté plutôt qu'une nouvelle incarcération.

Le verdict rendu contre David à Auch

Malgré ses dénégations, le tribunal correctionnel d'Auch a déclaré David coupable de l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, à savoir les violences commises près de la cathédrale de Condom et l'incendie des deux véhicules du centre-ville. La peine prononcée n'est pas détaillée dans les éléments dont dispose la rédaction.

Invité à s'exprimer une dernière fois, David présente des excuses pour la cathédrale mais maintient qu'il n'est pas responsable des faits qui concernent les voitures. Il affirme s'excuser pour ce qu'il a fait à la cathédrale, mais pas pour ce qu'il n'a pas commis.