La CCT du Ténarèze autorise la construction d'un mur isolant à Condom pour apaiser les tensions familiales après sept blocs détruits par des incendies criminels.

La Communauté de communes du Ténarèze, située dans le département du Gers, a officiellement validé la construction d'un mur d'isolement pour sécuriser l'aire d'accueil des gens du voyage de Maridan, à Condom. Cette décision administrative vise à répondre à une crise sanitaire et sociale majeure marquée par la destruction de sept blocs sanitaires par des incendies criminels répétés. L'édifice doit séparer physiquement le site officiel des riverains pour limiter les conflits inter-familiaux persistants et restaurer la quiétude nécessaire aux résidents actuels.

Un mur pour apaiser les tensions familiales

La présidente de la communauté de communes, Sophie Pujos, a présenté ce projet lors du dernier conseil communautaire comme une mesure urgente pour protéger les résidents contre les nuisances visuelles et sonores en provenance de la propriété voisine. Ce mur d'isolement est estimé à 14 909 euros hors taxes, un coût que la collectivité pourra compenser en grande partie grâce à une subvention de l'État couvrant 80 pour cent du montant total. L'objectif premier de cette infrastructure est de créer une barrière physique entre l'aire d'accueil officielle et le terrain appartenant à une famille voisine issue de la communauté des gens du voyage.

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Cette initiative intervient dans un contexte de rivalités anciennes qui ont dégradé les relations entre les occupants de l'aire et leurs voisins sédentarisés. La construction de cet écran vise spécifiquement à réduire les frictions quotidiennes qui ont conduit à une escalade de la violence. En isolant visuellement et auditivement les deux zones, la CCT espère diminuer les occasions de conflit et permettre une cohabitation plus tolérable le temps que les travaux de rénovation des installations sinistrées soient menés à bien.

L'ampleur des destructions et les coûts engendrés

Les dégâts matériels enregistrés sur le site de Maridan sont considérables et nécessitent des investissements lourds pour restaurer les infrastructures de base. Trois incendies criminels ont été déplorés entre la fin août et le mois d'octobre, ravageant au total six blocs sanitaires ainsi que le local d'accueil et le logement du gardien. Au total, ce sont désormais sept blocs qui sont sinistrés, ce qui représente un désastre technique et financier pour la collectivité gestionnaire. La remise en état d'un seul bloc revient au minimum à 50 000 euros, un chiffre que la présidente Sophie Pujos a indiqué devoir être revu à la hausse selon l'état réel des destructions.

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Au-delà des coûts de reconstruction, la communauté de communes supporte également des frais récurrents de mise en sécurité du site. Chaque intervention pour sécuriser les lieux endommagés coûte 3 000 euros, ajoutant une charge financière significative à la gestion de l'aire. Ces dépenses s'ajoutent aux coûts initiaux de construction et montrent l'impact direct des actes de malveillance sur le budget communal, qui doit assurer la gestion de cette compétence imposée par l'État tout en gérant une situation de crise permanente.

Une situation administrative complexe et des enjeux juridiques

La gestion de l'aire d'accueil relève d'une compétence communautaire strictement imposée par l'État, incluant la responsabilité de la sécurité sur le site et dans ses abords. Cette contrainte légale tombe au moment où la dynamique démographique sur le site évolue, certaines familles n'étant plus nomades mais sédentarisées. Lors de la fermeture administrative annuelle pour les missions d'entretien, les caravanes sont transférées vers une zone tampon proche du lycée Bossuet, une période qui a coïncidé avec les trois incendies criminels ayant détruit les blocs.

La gendarmerie a ouvert une enquête suite à ces incendies, placés dans un climat de tensions graves entre deux familles issues de la communauté des gens du voyage. Les dégradations se renouvellent chaque année depuis trois ans, soulignant l'ancienneté et l'ancienneté des rivalités sous-jacentes. La situation est telle que la fermeture du site pour rénovations a été prolongée d'un mois supplémentaires, créant des conditions d'installation précaires pour les familles qui y résident encore, malgré le retour progressif des caravanes sur le site.

Des solutions structurelles et l'appel à la sédentarisation

Face à l'urgence sanitaire et technique, la CCT envisage des changements structurels pour l'avenir de l'aire d'accueil. La famille résidant actuellement sur le site a exprimé son souhait de se sédentariser, une démarche qui permettrait de libérer l'aire de sa fonction initiale d'accueil des nomades. La présidente Sophie Pujos a lancé un appel aux maires du territoire pour les aider à trouver un terrain adéquat pour cette transition, ce qui permettrait de répondre aux besoins spécifiques de cette famille tout en réorganisant l'usage du site.

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Si ce projet de sédentarisation aboutit, l'aire de Maridan retrouverait sa vocation d'accueil des nomades, comme stipulé par la réglementation. Cette transformation nécessiterait une coordination fine entre la collectivité, les familles concernées et les communes voisines pour identifier un terrain suitable. En attendant, la priorité reste la reconstruction des sept blocs sinistrés et la consolidation du mur isolant, des mesures temporaires mais essentielles pour tenter de briser le cycle de violence et de destruction qui persiste depuis plusieurs années sur ce territoire.