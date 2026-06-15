Conditions de détention préoccupantes à la maison d’arrêt de Bayonne : surpopulation, manque d’effectif, heures supplémentaires, insécurité

Me Alain Larrea entouré de ces deux délégués, Me Bertrand Bouvet et Me Francisco Sanchez Rodriguez, qui ont pu visiter la maison d’arrêt de Bayonne. Surpopulation de plus de 200 %, humidité dans les cellules, personnel pénitentiaire en souffrance… Deux délégués du bâtonnier ont pu visiter la prison « pièce par pièce », en mars 2025. Leur exposé détaillé vient d’être publié sur le site de l’Ordre des avocats de Bayonne

Surpopulation , manque d'effectif, heures supplémentaires , insécurité… Les conditions de travail se dégradent pour les surveillants pénitentiaires, qui ont répondu présent à l’appel au blocage du syndicat Ufap-Unsa, devant la maison d’arrêt de Bayonne, ce lundi 27 avril.

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté calculait, dans son avis du mois de mai 2026, un espace vital moyen de 1,6m. Mais les deux avocats bayonnais décrivent aussi la vétusté comme « facteur central de l’indignité des conditions de détention ». Leur rapport vise à « sensibiliser » l’opinion publique sur les conditions de détention, mais aussi à alerter les élus sur la nécessité de prendre la mesure de l’urgence. Cela fait des années que ça traîne. Si on ne multiplie pas les alertes rien ne bougera





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