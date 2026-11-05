Condampnation pour violences sur SDF à Saint-Jean-de-Luz : peines de prison ferme

Le tribunal de Bayonne a condamné trois hommes pour avoir agressé un sans-abri à Saint-Jean-de-Luz. Peines allant jusqu'à 18 mois de prison ferme suite à des violences motivées par la haine.

Le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu sa verdict ce jeudi 5 novembre concernant une agression grave survenue dans le quartier Ichaca à Saint-Jean-de-Luz. Trois jeunes hommes, âgés respectivement de 20, 22 et 26 ans, ont été condamnés à des peines de prison ferme pour avoir violemment passé à tabac un homme sans domicile fixe.

Une violence aveugle motivée par la vengeance

L'agression s'est produite le jeudi 29 octobre dernier. Les trois prévenus se sont jetés sur leur victime, la rouant de coups de pied et de poing. L'un d'eux a frappé la tête de l'homme à plusieurs reprises avec un pied de meuble en bois, entraînant une perte de connaissance immédiate de la victime avant que les agresseurs ne prennent la fuite.

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Les trois hommes ont été interpellés par la police le 2 novembre suivant. Au cours de l'audience, le prévenu de 26 ans, identifié comme l'auteur des coups portés avec le morceau de bois, a expliqué ses actes en invoquant une vengeance. Il accuse la victime, ancien compagnon de sa mère, d'avoir menacé de mort sa mère il y a sept ans et d'avoir essayé de la frapper.

Selon la défense, le prévenu aurait perdu son sang-froid en croisant par hasard son ennemi dans la rue, estimant avoir " pété un plomb ". Il reconnaît toutefois avoir agi avec ses deux complices sous ce qu'il décrit comme un " effet de groupe ", tout en admettant que les faits ont " trop loin " dépassé les bornes.

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Des blessures physiques et psychologiques majeures

La présidente du tribunal judiciaire de Bayonne avertit les présents en leur demandant de " s'abstenir " si leur âme est sensible, avant de projeter des clichés médicaux. Ces images révèlent un visage ensanglanté et tuméfié de la victime. Une seconde photo montre de larges cicatrices sur son crâne, conséquences directes des soins d'urgence reçus après l'agression.

Le procureur de la République, Jean-Claude Belot, qualifie les faits de " pure haine ". Il souligne que le dossier évoque immédiatement une affaire d'homicide, précisant que les accusés " ne sont pas passés loin d'un acte criminel ". Selon lui, les conséquences pour la victime auraient pu être bien plus graves, allant jusqu'à la mort.

L'avocat de la défense tente d'atténuer la responsabilité de ses clients en soulignant l'état de choc des jeunes hommes. Cependant, la magistrate rétorque fermement que qualifier ces gestes de simple effet de groupe est inacceptable, rappelant que la responsabilité individuelle reste entière face à une telle violence.

Peines de prison et mesures de sûreté

Le tribunal a prononcé des peines significatives pour les trois condamnés. L'homme de 26 ans, reconnu en état de récidive, a été condamné à 18 mois de prison ferme dont six mois avec sursis probatoire. Il a été maintenu en détention provisoire suite à l'audience.

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Les deux autres accusés, âgés de 20 et 22 ans, ont écopé de 12 mois de prison dont six mois avec sursis probatoire. Ils seront soumis à un bracelet électronique pour assurer le suivi de leur peine. Le parquet avait requis deux ans de prison pour l'auteur principal et 15 mois pour les deux complices.

Un rappel à l'ordre contre les violences de rue

Cette affaire met en lumière la violence aveugle qui peut frapper les personnes les plus vulnérables dans l'espace public. Les peines prononcées ce jeudi 5 novembre marquent une réponse ferme de la justice face aux actes de bande et aux violences motivées par des rancunes personnelles.

Le maintien en détention du principal prévenu, ainsi que le bracelet électronique des autres, illustrent la volonté de la justice de protéger la société et d'assurer le respect de la loi. Cette décision judiciaire intervient dans un contexte où les violences en réunion sont sévèrement réprimées.