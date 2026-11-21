Trois proches d'adolescents blessés à Figeac condamnés pour violences contre Sofiane, suite à la rixe de juin et la relaxe initiale. Détails du verdict.

Le Tribunal correctionnel de Figeac a rendu son verdict ce vendredi 20 novembre concernant les violences en réunion survenues le 16 octobre. Trois prévenus, identifiés comme le père d'un adolescent impliqué dans la rixe de juin, sa compagne et un ami commun, ont été condamnés à de la prison avec sursis. Ces sanctions pèsent sur eux après avoir frappé Sofiane, un trentenaire figeacois qui avait reçu six jours d'ITT lors de cette altercation.

Détails du verdict et peines prononcées

Le jugement établi par les magistrats stipule clairement la nature des peines encourues par les individus. Le père des adolescents a écopé de trois mois de prison ferme, mais appliqués avec sursis. Sa compagne ainsi que leur ami ont tous deux reçu une peine de deux mois de prison avec sursis. Cette décision judiciaire vise à sanctionner leur implication directe dans les faits reprochés.

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Outre les peines privatives de liberté conditionnelles, le tribunal a imposé des mesures restrictives supplémentaires. Les trois condamnés se voient interdire formellement de rentrer en contact avec la victime pendant une durée de deux ans. Cette mesure de protection est destinée à garantir la sécurité de Sofiane et à prévenir toute nouvelle escalade verbale ou physique entre les parties adverses.

Par ailleurs, les prévenus ont été dispensés d'une inscription au bulletin 2 de leur casier judiciaire. Cette décision reflète la nature temporaire et conditionnelle de leur condamnation. Le tribunal a pris ces dispositions après avoir examiné attentivement la gravité des actes et le contexte particulier dans lequel ils se sont produits, reconnaissant ainsi des circonstances atténuantes partielles.

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Contexte des faits et versions divergentes

Cette affaire s'inscrit dans la continuité de la violente rixe survenue lors de la Fête de la Musique le 21 juin dernier à Figeac. Lors de cet événement, quatre adolescents avaient été passés à tabac, un fait divers ayant profondément ému la population locale et suscitant de vives émotions dans cette petite ville du Lot. Le procès principal s'est tenu le 1er septembre dernier, aboutissant à la condamnation de deux hommes et à la relaxe de deux autres, parmi lesquels figure Sofiane.

L'audience du 5 novembre a permis d'entendre deux versions radicalement opposées des événements du 16 octobre. D'un côté, la défense présentait le jeune homme comme une personne provocatrice, encline à donner des coups. De l'autre, la victime décrivait cette soirée comme une véritable traque menée par les prévenus. Ces éléments ont mis en lumière la tension extrême régnant entre les familles concernées.

Le principal prévenu a reconnu avoir perdu son contrôle, affirmant avoir " péter les plombs ". Il a expliqué cette réaction par l'angoisse extrême ressentie après avoir récupéré son fils, qui avait été placé en soins intensifs à Toulouse suite aux blessures subies. Cette confession met en lumière la dimension humaine et tragique de l'engrenage de vengeance qui a conduit à ces nouveaux faits de violence.

Responsabilité partagée et perspectives judiciaires

Le tribunal a apporté une distinction juridique importante en matière de responsabilité. Il a reconnu que Sofiane portait une part de responsabilité de 50 % dans le préjudice subi. Cette décision implique que les prévenus ne sont pas jugés totalement responsables de l'ensemble des dommages causés à la victime. Cette approche nuancée influence directement l'évaluation des réparations financières à venir.

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Le dossier judiciaire n'est pas encore définitivement clos à ce stade. Une audience concernant les intérêts civils est désormais fixée au 12 mai 2027. Cette date marquera la prochaine étape procédurale pour déterminer les compensations financières exactes dues à la victime, tenant compte de la part de responsabilité qui lui est reconnue par la justice.

En attendant cette audience, le tribunal a ordonné une expertise médicale complémentaire concernant Sofiane. Cette expertise sera réalisée par le même expert chargé d'évaluer les préjudices subis par les autres enfants lors de la rixe du 21 juin. Cette continuité dans le choix de l'expert vise à assurer une cohérence dans les évaluations médico-légales de l'ensemble des victimes.

Enfin, la situation pourrait encore évoluer juridiquement. Des informations indiquent que le principal condamné pour la rixe originale de la Fête de la Musique a interjeté appel de son jugement. Cette décision pourrait maintenir le dossier dans les prétoires pendant une période prolongée, maintenant ainsi la tension et l'incertitude juridique autour de cette affaire qui a profondément marqué la communauté de Figeac.