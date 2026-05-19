Condamnation d'un SDF pour outrages et tentatives de livraison illégale à la prison de Bayonne

Un homme de 27 ans a été condamné à huit mois de prison ferme après avoir tenté de passer un colis en prison et s'être violemment attaqué à quatre policiers lors de sa garde à vue.

La nuit du 14 mai, aux alentours d'une heure et demie du matin, le calme des abords de la maison d'arrêt de Bayonne a été perturbé par une scène pour le moins insolite.

Un riverain, attentif aux bruits nocturnes, a surpris un groupe de quatre individus dont l'un s'adonnait à une activité suspecte : tenter de projeter un colis par-dessus les murs de l'établissement pénitentiaire. Pour réussir cet exploit, l'individu utilisait un fil de pêche, une méthode artisanale destinée à contourner la sécurité du site. Alertées rapidement par le témoin, les forces de l'ordre sont intervenues sans délai pour interpeller le suspect, décrit physiquement comme le plus mince du groupe.

L'homme, âgé de 27 ans et sans domicile fixe, était originaire de Melun, en région parisienne. Cette interpellation, qui semblait banale au départ, allait rapidement dégénérer en un incident d'une violence verbale et physique rare. Une fois placé en garde à vue, le comportement du jeune homme a radicalement changé, révélant une agressivité incontrôlable. Loin de coopérer avec les autorités, il s'en est pris violemment aux quatre policiers assurant la permanence.

Le climat est devenu électrique lorsque l'individu a commencé à proférer des insultes et des menaces graves. Une jeune adjudante a été la cible d'attaques verbales particulièrement vulgaires et dégradantes. Le point culminant de cet esclandre a été atteint lorsqu'un agent, faisant preuve d'humanité en proposant un repas au détenu, a reçu en retour une barquette remplie d'urine projetée à son visage. En plus de ces outrages, la découverte de cannabis a alourdi le dossier.

Au terme de sa soirée au commissariat, l'homme s'est retrouvé avec un total de neuf condamnations potentielles pour divers faits commis durant sa détention provisoire. Le lundi 18 mai, le prévenu a comparu devant le tribunal. Son attitude, marquée par une apparente désinvolture malgré un bras en écharpe, a frappé les esprits.

Interrogé sur ses menaces, notamment lorsqu'il a affirmé vouloir planter les agents, il a tenté de minimiser ses propos en déclarant qu'il ne pensait pas réellement ce qu'il disait. Concernant les insultes sexistes et violentes adressées à l'adjudante, il a reconnu les faits tout en niant avoir évoqué le viol. Face à ce profil, Amandine Boyer, substitut du procureur, a dressé un portrait accablant de l'individu.

Elle a souligné une personnalité impulsive et une véritable allergie à l'uniforme, affirmant que l'agressivité verbale était devenue son mode d'expression privilégié. Le procureur a rappelé que cet homme était un récidiviste notoire, accumulant depuis 2021 des peines pour des faits graves, allant des stupéfiants aux menaces de mort, en passant par l'apologie du terrorisme. La défense a tenté, de son côté, de semer le doute sur les circonstances de l'interpellation.

L'avocat a mis en avant l'absence de preuve matérielle concernant le colis, celui-ci n'ayant jamais été retrouvé par les policiers. Selon la défense, conclure qu'il s'agissait de stupéfiants uniquement sur la base du casier judiciaire du client serait une erreur judiciaire.

De plus, la fiabilité du témoin a été remise en question, l'avocat soulignant que le voisin avait initialement confondu le genre de la personne. Malgré ces arguments et une tentative tardive d'excuses formulées devant les policiers présents à l'audience, le tribunal a tranché. Le prévenu a été condamné à huit mois de prison ferme, avec le maintien en détention et la révocation de son sursis probatoire, mettant ainsi fin à une série de dérives comportementales jugées inacceptables par la justice





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