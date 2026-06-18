Concurrence déloyale à Toulouse : le tribunal déboute le bar Le Txus contre des bistrots associatifs

Guerre des prix dans le quartier Arnaud-Bernard. Le gérant du bar Le Txus a perdu son procès en concurrence déloyale contre deux associations tenantes de bars. La justice n'a pas retenu l'argument de captation de clientèle. L'affaire pourrait se poursuivre en appel.

Devant le tribunal de commerce de Toulouse , la première manche d'un conflit opposant le bar historique Le Txus à deux établissements associatifs du quartier Arnaud-Bernard s'est achevée par un revers judiciaire pour le gérant Fayssal Naceur.

Ce dernier, qui accuse ses voisins de concurrence déloyale via des prix de vente de l'alcool anormalement bas, a vu sa plainte rejetée. Le jugement stipule que la captation de clientèle n'est pas démontrée. Une nouvelle phase juridique se profile toutefois, l'avocat du Txus annonçant un appel





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