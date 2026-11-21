Le palmarès 2026 du Concours des Saveurs en Nouvelle-Aquitaine distingue de nombreux apiculteurs. Les exploitations landaises et basques remportent une multitude de médailles d'or, d'argent et de bronze pour la qualité de leurs productions.

Le palmarès 2026 du prestigieux Concours des Saveurs en Nouvelle-Aquitaine a officiellement distingué une multitude d'apiculteurs régionaux lors de l'édition annuelle. Cette compétition culinaire de référence s'est tenue le 17 novembre à Brocas, dans les Landes, mettant à l'honneur la qualité exceptionnelle des productions locales.

Triomphe des miels landais et basques

Les producteurs de la région ont brillamment répondu présents à cet appel, avec une participation remarquée des apiculteurs landais et basques. Miel d'acacia, de châtaignier, de bourdaine, de printemps, de forêt ou encore de fleurs des Landes : toutes ces variétés distinctives ont été soumises à l'appréciation attentive des jurys. Plusieurs exploitations situées spécifiquement dans les départements des Landes et du Pays Basque figurent parmi les lauréats majeurs de cette édition 2026.

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Installés à Pontenx-les-Forges, dans les Landes, l'exploitation Les Ruchers du Born se distingue particulièrement dans ce palmarès 2026. Le producteur landais obtient deux médailles d'or remarquables : l'une pour son miel de ciste, l'autre pour son miel de bourdaine. Cette double récompense souligne l'excellence de cette exploitation du territoire du Born face à la concurrence nationale.

D'autres producteurs landais sont également à l'honneur pour leurs réalisations apicoles. À Mézos, le GAEC APIMA remporte une médaille d'or pour son miel d'été clair, démontrant la maîtrise de leurs techniques de production. Parallèlement, à Saugnac-et-Muret, BeeCause décroche également l'or pour son miel de fleurs des Landes, confirmant la réputation de qualité de la zone géographique.

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Le Pays Basque figure lui aussi en bonne place dans le palmarès régional grâce à des succès multiples. À Ciboure, le GAEC Les Ruchers de la Côte Basque obtient une médaille d'or pour son miel de printemps. L'exploitation décroche également une médaille d'argent pour son miel d'acacia et une médaille de bronze pour son miel d'été, consolidant ainsi sa présence dans le haut du classement.

À Ordiarp, deux producteurs se distinguent également sur la scène régionale. Le GAEC Pekoborda obtient une médaille d'or pour son miel de callune de montagne ainsi qu'une médaille d'argent pour son miel de montagne. De son côté, l'EARL Ohix - Miel Eztiki est récompensée par deux médailles d'or, pour son miel d'acacia et son miel de printemps, preuve d'une diversité dans les fleurs butinées.

Reconnaissance des savoir-faire régionaux

À Barcus, le GAEC Le Rucher d'Aïtañi décroche une médaille d'argent dans la catégorie miel de montagne. Enfin, à Briscous, le GAEC Guaella obtient une médaille d'or pour ses miels de forêt. Ces distinctions locales illustrent la richesse du terroir et la diversité des environnements naturels favorables à l'abeille.

Au-delà des Landes et des Pyrénées-Atlantiques, le palmarès révèle une belle diversité de producteurs récompensés dans les autres départements de la région Nouvelle-Aquitaine. En Gironde, Hymne à l'Abeille, installé à Léognan, décroche notamment deux médailles d'or pour son miel d'ailante et son miel d'été. Les Abeilles du Carrelet, à Bordeaux, obtiennent également plusieurs distinctions, dont l'or pour leurs miels de forêt.

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En Dordogne, le Rucher des Gourmets, à Sourzac, se distingue avec une médaille d'or pour son miel d'acacia. Bruneteaud, à Champcevinel, obtient quant à lui l'or pour son miel de châtaignier et son miel de miellat. La Charente, la Charente-Maritime, la Corrèze, la Haute-Vienne et la Vienne comptent également plusieurs producteurs récompensés par ce prestigieux concours.

Parmi les autres lauréats figurent notamment les Apiers d'Aliénor, à Courcoury, les Ruchers des Hauts de Virazeil, dans le Lot-et-Garonne, ou encore les Ruchers de Vignerie, en Haute-Vienne. Cette répartition géographiquewide confirme l'importance économique et culturelle de l'apiculture dans l'ensemble de la région.

Processus d'évaluation et avenir du concours

Organisé par l'Agence de l'Alimentation Nouvelle-Aquitaine (AANA), le Concours des Saveurs Nouvelle-Aquitaine vise à valoriser les produits régionaux et le savoir-faire des producteurs locaux. Les produits présentés sont soumis à une dégustation à l'aveugle, dans les mêmes conditions et selon des critères d'évaluation partagés par les jurés professionnels et consommateurs.

Le concours fait appel à des experts et à des consommateurs avertis afin de garantir une appréciation indépendante des produits soumis. Les distinctions attribuées - or, argent et bronze - permettent ainsi de mettre en avant les qualités gustatives des miels et le travail des apiculteurs.