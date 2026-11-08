Concertation ligne très haute tension : calendrier des réunions dans le Sud-Ouest

Le projet de ligne très haute tension entre Lot-et-Garonne et Landes entre en phase de concertation avec 19 réunions dans trois départements. Découvrez le calendrier des rendez-vous pour choisir le tracé.

Le projet de construction d'une ligne très haute tension reliant les régions du Sud-Ouest entre officiellement dans sa phase de concertation publique. Cette infrastructure électrique d'envergure vise à connecter deux nouveaux postes source situés à Allons dans le Lot-et-Garonne et à Argelouse dans les Landes, en traversant le territoire du Sud-Gironde. Dix-neuf rendez-vous sont organisés pour permettre aux habitants et aux acteurs locaux de s'exprimer sur le tracé envisagé.

Début officiel de la concertation le 9 novembre

La première étape de cette démarche collaborative s'ouvre par une réunion publique de lancement qui se tiendra le lundi 9 novembre à Captieux dans la Gironde. Ce premier événement se déroulera au centre culturel à partir de 19 heures et sera également accessible en ligne pour les personnes ne pouvant se déplacer. Cette initiative marque le point de départ d'une série d'échanges qui se poursuivront jusqu'au 12 janvier 2024, date de la réunion de restitution finale à Allons.

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L'objectif principal de cette concertation est de déterminer le tracé optimal pour la ligne électrique fonctionnant à 400 000 volts. Les promoteurs du projet, bien que non nommés explicitement dans le texte source, cherchent à associer les citoyens et les élus locaux dès les premières étapes de l'étude. La phase de concertation permet d'explorer différentes variantes et d'identifier les contraintes spécifiques à chaque territoire concerné.

Calendrier détaillé des rencontres en novembre

Le mois de novembre s'annonce chargé en événements avec une multitude de rencontres réparties entre le 9 et le 30 novembre. Le jeudi 12 novembre, une rencontre de proximité est prévue à Sauméjan à la mairie de 18 heures à 20 heures. Le samedi 14 novembre, un point d'information se tiendra au marché de Casteljaloux de 10 heures à 13 heures. Trois jours plus tard, le mercredi 18 novembre, les citoyens pourront s'informer au marché de Saint-Symphorien aux mêmes horaires.

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La semaine se poursuit avec une réunion thématique sur l'environnement le jeudi 19 novembre à Lerm-et-Musset, à la salle Tartarin à 19 heures. Le samedi 21 novembre, un café-débat est organisé à Luxey au Cercle de l'Union à 14 heures. Le lundi 23 novembre, un nouveau point d'information est programmé au marché de Captieux de 10 heures à 13 heures. Le mardi 24 novembre, la thématique agricole sera abordée à Losse à la salle des fêtes à 19 heures. Les rendez-vous de novembre s'achèvent avec des points d'information à Sore le jeudi 26 et à Saint-Symphorien le vendredi 27 zone commerciale de 9 heures à 12 heures. Le lundi 30 novembre, une réunion sur la transition énergétique aura lieu à Saint-Symphorien à la salle de conférences à 19 heures.

Poursuite des échanges en décembre et janvier

La concertation se poursuit en décembre avec des formats variés adaptés aux réalités locales. Les 2 et 3 décembre, une action porte-à-porte aura lieu à Houeillès de 10 heures à 13 heures. Le samedi 5 décembre, un point d'information est prévu au bar-tabac Chez Colette à Allons de 9 heures à 11 heures. Le mardi 8 décembre, une réunion thématique sur les territoires se tiendra à Cazalis à la salle des fêtes à 19 heures. Le mercredi 9 décembre, une visite guidée du poste électrique de Cantegrit à Morcenx-la-Nouvelle est organisée sur inscription de 10 heures à 14 heures. La dernière réunion publique territoriale de l'année aura lieu à Sore le jeudi 10 décembre à 19 heures.

Le mois de janvier conclura cette vaste consultation publique. Le mardi 5 janvier, un point d'information se tiendra à Casteljaloux à la zone commerciale de 10 heures à 13 heures. Le jeudi 7 janvier, une nouvelle réunion thématique sur l'environnement est prévue à Houeillès à la salle municipale à 19 heures. La concertation s'achèvera par une réunion publique de restitution le mardi 12 janvier à Allons, à la salle des fêtes à 19 heures, avec une possibilité de participation en ligne. Cette dernière étape permettra de présenter les conclusions et les orientations finales du projet après avoir intégré les retours des participants.