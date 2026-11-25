Analyse du débat autour des prix et du coût de 600 000 euros pour le concert de Sting à Montauban en juillet 2027, opposant élus et organisateurs.

Le futur concert de Sting à Montauban en scènes, prévu le 11 juillet 2027 au stade de Sapiac, fait l'objet d'un vif débat public concernant ses tarifs et son financement. Lors du conseil communautaire du 19 novembre 2026, la question du prix des billets a été directement soulevée par l'opposant socialiste Arnaud Hilion, qui estime que les coûts sont excessifs pour les familles.

La controverse sur le prix des billets et la visibilité du public

Arnaud Hilion a signalé au conseil communautaire du 19 novembre 2026 que les retours indicateurs d'un tarif jugé trop élevé parmi les habitants de l'agglomération. Le ticket moyen se situait autour de 100 euros, avec un prix maximal pour les places assises dans les tribunes fixé à 119 euros. Cette situation a poussé la tête de liste de Vivre Montauban pour les élections municipales 2026 à intervenir, soulignant que ce poste de dépenses représentait un budget trop important pour de nombreuses familles locales.

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Les coûts de production et le contrat avec Festival Production

Le directeur du festival, Jérémy Bringuier, a défendu le modèle économique en expliquant que les tarifs sont de 20 à 30 % moins chers qu'ailleurs en France, comme c'était le cas à Clermont-Ferrand. Ce prix avantageux résulte d'un contrat avec Festival Production dirigé par Stéphane Canarias, pour un montant de 600 000 euros. Jérémy Bringuier a clarifié que cette somme ne correspond pas au cachet de l'artiste, mais au paiement du prestataire qui permet de programmer Sting via l'intermédiaire de la société Live Nation.

Cette structure permettrait d'économiser entre 30 et 40 % sur la facture des artistes par rapport à une négociation directe. Le directeur du festival a précisé qu'en l'année précédente, la dépense totale s'élevait à environ 900 000 euros. Didier Lallemand, président du Grand Montauban communauté d'agglomération (GMCA), a ajouté que l'artiste ne viendrait pas au stade de Sapiac sans cette intermédiatation professionnelle.

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Les tarifs préférentiels votés pour les publics vulnérables

Face aux critiques, le GMCA a voté à l'unanimité lors du conseil du 19 novembre 2026 la mise en place d'un tarif préférentiel à 90 euros. Seulement 300 places sont concernées par cette mesure, soit environ une centaine pour chacune des trois catégories (A, B et C) mises sur le marché. Les profils éligibles à cette réduction incluent les collégiens, lycéens et étudiants, les jeunes de moins de 18 ans au moment du festival, les demandeurs d'emploi et les seniors sur présentation de la carte du pôle seniors du GMCA.

Les personnes à mobilité réduite (PMR) et en situation de handicap (PSH) bénéficient également de cette formule, avec une ouverture de la billetterie prévue pour le 1er décembre. Cette décision vise à répondre aux préoccupations soulevées par les élus locaux tout en maintenant l'offre globale du festival. Le coût de la prestation pour Montauban en scènes s'élève à 351 000 euros selon les informations disponibles.

La rentabilité projetée et les objectifs de vente pour 2027

Malgré les interrogations politiques, les organisateurs affirment être confiants dans la réussite financière de l'événement de juillet 2027. Le GMCA espère écouler les 18 000 tickets mis en vente pour ce concert unique. À ce jour, plus de 12 000 billets ont déjà été vendus pour Sting, un chiffre que Jérémy Bringuier considère comme le seuil nécessaire pour équilibrer le budget de l'événement.

Le directeur du festival a indiqué que cette dynamique de ventes garantit que le concert du 11 juillet 2027 ne sera pas déficitaire. Cette performance commerciale s'inscrit dans la continuité des précédents succès du festival, après Dire Straits et Jean-Michel Jarre, qui avaient également suscité une forte demande auprès du public. Le stade de Sapiac accueillera donc une nouvelle star internationale dans le cadre de cette programmation étendue à l'année 2027.