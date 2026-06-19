Concert polyphonique inédit à Tarbes avec les Chanteurs Pyrénéens et les Chantres d'Ain

Les Chanteurs Pyrénéens de Tarbes célèbrent le chant polyphonique en partenariat avec les Chantres d'Ain pour un concert exceptionnel le 20 juin à l'église Saint-Vincent. Au programme : partage de répertoires traditionnels montagnards et variété, dans un esprit de convivialité et de découverte mutuelle. Une journée qui débutera par une animation au marché de Bagnères-de-Bigorre avant le concert tarbais en participation libre.

Le choeur des Chanteurs Pyrénéens de Tarbes organise un concert exceptionnel avec les Chantres d'Ain samedi 20 juin à 20h30 en l'église Saint-Vincent. Les deux formations, qui partagent une passion pour le chant polyphonique et les traditions montagnardes, se sont rencontrées en Belgique lors d'un festival en septembre dernier et ont développé une véritable amitié.

Avant le concert tarbais, les choristes profiteront de leur passage dans les Hautes-Pyrénées pour animer le marché hebdomadaire de Bagnères-de-Bigorre, visiter les grottes de Médous et partager un repas à la Tête en friche. Une cinquantaine de chanteurs offriront ensuite un programme où chacun interprétera des extraits de son répertoire avant de conclure ensemble par des chants polyphoniques communs.

Cet événement marque une collaboration unique entre deux ensembles qui, tels que le souligne Mickaël Louit, choriste, chantent à quatre voix et mêlent avec talent chants traditionnels et arrangements contemporains. L'entrée du concert de l'église Saint-Vincent se fera en participation libre, permettant à tous de découvrir cette riche tradition musicale pyrénéenne et franc-comtoise. L'initiative s'inscrit dans le cadre des fêtes de Tarbes et vise également à faire découvrir le département aux invités de l'Ain





ladepeche31 / 🏆 17. in FR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Chant Polyphonique Chanteurs Pyrénéens Chantres D'ain Concert Tarbes Tradition Montagnarde Musique Traditionnelle Pyrénées Ain Église Saint-Vincent Marché Hebdomadaire Bagnères-De-Bigorre Fêtes De Tarbes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

'J'avais envie de rencontrer le public qui m'écoute' : Maryncaz se produit en concert à Tarbes ce mercrediOriginaire de Tarbes, d’où elle dirige l’école de danse 'Le Renc’art de la danse', Maryncaz, de son vrai nom Marine Cazalas, se produira en concert à la plage de l’Arsenal à Tarbes mercredi. Un événement particulier...

Read more »

350 élèves réunis à Tarbes pour jouer leur propre Coupe du monde dans une ambiance convivialePlus de 350 élèves de CE2 venus de douze écoles différentes étaient réunis ce mardi à la plaine de jeux René-Valmy à Tarbes pour participer à une 'Coupe du monde' de football. Répartis en plusieurs pays, ils ont pu,...

Read more »

Plus de 200 danseurs et chanteurs pour un show “hors du temps” : le Dansérium d’Agen promet un spectacle sensationnel à l’AgoraLe spectacle de danse du Dansérium promet un voyage artistique à travers le temps. Plus de 200 danseurs et chanteurs uniront leurs talents pour un show inédit mêlant passion, diversité et création scénique.

Read more »

Concert de la Maîtrise de Jeanne d'Arc à Tarbes : une soirée pleine d'émotionLe chant choral s’est invité à l’église Saint-Jean avec la Maîtrise du collège Jeanne d’Arc. Trente jeunes choristes ont séduit le public par un programme éclectique et une énergie prometteuse pour la rentrée prochaine.

Read more »