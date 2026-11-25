Le 27 novembre, Influence Gospel se produit au CGR Blagnac pour financer du matériel essentiel contre les leucémies infantiles grâce au Centre de recherche de Toulouse.

Le groupe musical Influence Gospel organisera une représentation exceptionnelle le vendredi 27 novembre au cinéma CGR de Blagnac, situé près de Toulouse. Cette initiative vise à soutenir activement la recherche médicale contre le cancer pédiatrique. L'événement se tiendra à partir de 20 heures 30 et proposera des chants festifs revisités dans un style gospel. Les billets sont mis en vente au prix fixe de 15 euros pour l'entrée.

Déroulement du concert et programmation musicale

L'artiste Influence Gospel réunira sa troupe pour une soirée spéciale dédiée à la charité durant la période festive. La programmation inclut des standards de Noël interprétés avec l'énergie caractéristique du groupe. Cette performance sert de cadre à une collecte de fonds structurée en partenariat avec le service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital de Purpan. La présidente de la chorale, Colette Bessagnet, précise que l'objectif est d'apporter du réconfort et de l'espoir aux enfants malades ainsi qu'à leurs familles.

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Impact financier pour le Centre de recherche de Toulouse

Tous les fonds récoltés lors de cette soirée seront intégralement reversés au Centre de recherche contre le cancer de Toulouse (CRCT). Cette contribution financière permettra d'acquérir du matériel médical essentiel pour les traitements contre les leucémies infantiles. Le docteur Cyril Broccardo, directeur de la recherche à l'Inserm de Toulouse, souligne que ces dons constituent un complément indispensable. Il explique que bien que l'État finance une grande partie des études, les fonds privés permettent des avancées qui seraient impossibles sans cette solidarité.

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Composition et historique du groupe religieux

Le collectif Influence Gospel a été initialement créé en 1995 avant d'être reformé en 2025 par la cheffe de chœur. Basé à Auch, le groupe se compose aujourd'hui de onze choristes et quatre musiciens expérimentés. Depuis sa création, la formation a accompagné de nombreux artistes internationaux renommés comme Manda Djinn, Rhode Scott ou encore les Gospel Voices. Le répertoire du groupe explore plusieurs styles musicaux variés, mêlant gospel et blues avec une approche spirituelle forte.

Calendrier et modalités pratiques pour le public

La manifestation se déroulera strictement le 27 novembre au cinéma CGR de Blagnac. Les spectateurs peuvent acquérir leurs places auprès de la billetterie locale au tarif unitaire de 15 euros. Cette initiative marque une étape importante dans la coopération entre le milieu culturel et les institutions médicales toulousaines. La performance musicale servira de catalyseur pour mobiliser les ressources nécessaires à la recherche oncopédiatrique dans la région.