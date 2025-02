Concert impromptu d'Ed Sheeran interrompu par les autorités à Bangalore

Le chanteur Ed Sheeran a été contraint d'interrompre un concert impromptu organisé dimanche dans les rues de Bangalore, en Inde, par les autorités locales. Selon le ministre de l'Intérieur du Karnataka, Sheeran n'aurait pas obtenu les autorisations nécessaires pour ce spectacle improvisé, qui aurait pu causer des embouteillages dans la zone.

Le chanteur britannique Ed Sheeran a été contraint d'interrompre un concert impromptu organisé dimanche dans les rues de Bangalore , en Inde. Selon la BBC, Ed Sheeran , en tournée dans le pays avec son Mathematics Tour, a souhaité surprendre ses fans qui n'avaient pas pu assister à son concert au Nice Grounds en interprétant quelques-unes de ses chansons en public.

La star de la pop s'est installée dans le quartier animé de Church Street avant que son micro ne soit débranché par les autorités, comme le montrent des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. Le ministre de l'Intérieur de l'État du Karnataka a déclaré à l'agence de presse Asian News International qu'Ed Sheeran n'aurait pas obtenu les autorisations nécessaires pour ce spectacle improvisé. Cette décision aurait été prise pour éviter de créer des embouteillages dans cette zone fréquentée. « Malgré cela, il est venu et a essayé de se produire, donc la police l'en a empêché », a-t-il ajouté. De son côté, Ed Sheeran affirme avoir bien reçu les autorisations nécessaires pour se produire dans ce quartier. « Nous avons joué là où nous devions jouer. On ne s’est pas installé au hasard. Tout va bien », a-t-il rassuré avant de ranger son matériel. Des propos qu'il a répétés dans une story Instagram publiée peu après. Certains fans ont exprimé leur mécontentement sur les réseaux sociaux suite à cette interruption brutale, dénonçant une sanction « trop stricte » de la part du gouvernement indien. « La raison pour laquelle la police a arrêté Ed Sheeran n’était pas d’empêcher le chaos dans Church Street ou de maintenir l’ordre pour un dimanche chargé ou quoi que ce soit. C’est la même raison pour laquelle nous ne pouvons pas lire dans le parc Cubbon ou visiter un parc public en dehors des heures de promenade du matin ou nous tenir la main n’importe où. Ils empêchent les jeunes de s’amuser », peut-on lire sur les réseaux sociaux. PC Mohan, figure du BJP, le parti de droite nationaliste hindou, a répliqué que « même les stars mondiales doivent se conformer aux règles locales », ajoutant « pas d’autorisation, pas de concert ». La demande de concerts en Inde est en hausse ces dernières années. Le pays a récemment accueilli la chanteuse pop Dua Lipa et le groupe de pop rock Coldplay





Le_Figaro / 🏆 15. in FR Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Ed Sheeran Concert Bangalore Indien Autorités Interruption

France Dernières Nouvelles, France Actualités

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Concert improvisé d'Ed Sheeran interrompu par la police à BangaloreLe chanteur britannique Ed Sheeran a organisé un concert improvisé à Bangalore, en Inde, qui a été interrompu par la police. La police locale a déclaré qu'il n'avait pas les autorisations nécessaires pour organiser un tel concert. Ed Sheeran a affirmé avoir l'autorisation, mais la demande avait été rejetée pour éviter un attroupement.

Lire la suite »

À Bangalore, la Silicon Valley indienne, l'intelligence artificielle en pleine expansionAvant le sommet sur l'intelligence artificielle en France, série spéciale sur France Inter “les visages de l’IA”. Ce jeudi, direction l'Inde. C'est pour l'instant avec sa main d'œuvre bon marché mais bien formée que le pays tire son épingle du jeu. Reportage à Bangalore, la Silicon Valley indienne.

Lire la suite »

Ed Sheeran chante en pleine rue en Inde, la police coupe son micro et met fin à sa performanceEd Sheeran, en tournée en Inde, a voulu faire plaisir à ses fans en chantant dans un quartier touristique de Bangalore. Mais ça ne s’est pas passé comme prévu.

Lire la suite »

Inde: le boom du trafic aérien aiguise l'appétit de Boeing et AirbusDes aéroports qui poussent comme des champignons, des pilotes et des techniciens à former à la pelle, des commandes en pagaille: le trafic aérien explose en Inde et aiguise l'appétit de Boeing et Airbus, à la veille du salon AeroIndia à Bangalore (10-14 février).

Lire la suite »

Inde: le parti de Modi remporte une victoire symbolique dans la région de DelhiLe parti Bharatiya Janata (BJP), formation nationaliste hindoue du Premier ministre Narendra Modi, a remporté samedi une large et symbolique victoire lors d’un scrutin régional dans la province de Delhi, qu’il n’avait plus dirigée depuis 1998.

Lire la suite »

L'Inde, le marché aérien le plus dynamique du mondeLe trafic aérien explose en Inde, propulsée par une croissance économique soutenue et une classe moyenne émergente. Boeing et Airbus s'affirment comme les principaux acteurs de ce marché prometteur, avec de nouvelles commandes et des investissements massifs dans la formation de pilotes et techniciens. L'Inde vise à devenir un hub majeur de l'aviation internationale.

Lire la suite »