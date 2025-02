Concert Impromptu d'Ed Sheeran Interrompu par la Police à Bangalore

Ed Sheeran a été interrompu par la police pendant un concert impromptu organisé dans les rues de Bangalore en Inde. Le chanteur n'avait pas obtenu d'autorisation pour se produire en public.

Ed Sheeran , en pleine tournée en Inde , a souhaité surprendre ses fans en organisant un concert impromptu dans les rues du quartier touristique de Bangalore . Le chanteur s'est lancé dans une performance, chantant son tube international «Shape of You», attirant rapidement une foule d'admirateurs. Cependant, la performance a été brutalement interrompue par la police locale.

Des images vidéo montrent Ed Sheeran avec son micro et sa guitare, chantant avec enthousiasme, lorsqu'un policier s'approche et coupe soudainement son micro. Le chanteur, visiblement surpris et incompréhensif, est contraint d'arrêter sa prestation. Selon Le Parisien, Sheeran n'avait obtenu aucune autorisation pour se produire en public. Les fans, pris au dépourvu et déçus de voir l'interruption brutale du concert, ont sifflé l'officier. Sheeran, qui avait choisi de ne prévenir personne de ce concert improvisé, ni son public ni les autorités de la ville, était donc pris dans une situation inattendue. Le policier, apparemment ignorant l'identité de la star britannique, n'a pas cherché à comprendre la situation et a simplement coupé le micro. Ce contretemps s'est produit alors que Sheeran donnait deux concerts officiels à Bangalore, le samedi et le dimanche. Il s'agissait d'une première venue pour le chanteur dans la ville, qui avait initialement prévu un seul concert, mais avait finalement ajouté une deuxième date en raison de la forte demande.





