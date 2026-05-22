Concert de printemps de l'orchestre municipal d'harmonie de Carentan-les-Marais

L'orchestre municipal d'harmonie de Carentan-les-Marais donnera le 30 mai 2026 son concert de printemps. Il proposera un voyage autour du monde avec des arrangements de musique classique, romantique, sacrée, de la variété, du jazz, des airs traditionnels et des musiques de films.

L'orchestre municipal d'harmonie de Carentan-les-Marais donnera le 30 mai 2026 son concert de printemps . Il proposera à cette occasion un voyage autour du monde. Après un concert d'hiver au cours duquel, fin novembre 2025, Puccini, Prokofiev, Strauss et quelques autres compositeurs ont été mis à l'honneur, le voyage de Gulliver, Les mondes de Yao, Carribean cocktail, Le tour du monde en 80 jours, La malédiction de Toutânkhamon, chant slave, la danse du chapeau mexicain...

Grâce à ce programme, pas besoin de prendre l'avion pour s'évader ! Le programme de Carentan-les-Marais est varié, il comporte des arrangements de musique classique, romantique, sacrée, de la variété, du jazz, des airs traditionnels, mais également des musiques de films. Concert de printemps, samedi 30 mai à 20 h 30 au théâtre de Carentan-les-Marais (buvette et dégustation de pâtisseries à l'entracte). La billetterie est gratuite.

Les billets sont à retirer à la médiathèque les mercredis 20 et 27 mai 2026 de 14 à 17 heures, ou en ligne sur. L'orchestre municipal d'harmonie de Carentan-les-Marais est un orchestre de musique qui propose des concerts variés, allant de la musique classique à la variété, en passant par le jazz et les airs traditionnels. Le concert de printemps de 2026 sera un événement incontournable pour les amateurs de musique





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