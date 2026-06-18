Concert de LFI annulé à Paris : le gouvernement accusé de mensonges sur les motifs de l'interdiction

La France insoumise a saisi le tribunal administratif après l'annulation par la préfecture de police de Paris de son concert de la Fête de la musique. Le mouvement accuse le gouvernement de mentir sur les raisons de cette décision, liée à la présence d'artistes critiques envers les forces de l'ordre, alors qu'aucun n'était programmé. Polémique et critiques politiques s'ensuivent.

La France insoumise (LFI) a accusé le gouvernement de mentir concernant son soutien à la décision du préfet de police de Paris d'annuler le concert que le mouvement prévoyait d'organiser dimanche dans le cadre de la Fête de la musique.

Selon la préfecture, l'événement présentait des risques de troubles à l'ordre public en raison de la présence présumée d'invités ayant tenu par le passé des propos injurieux envers les forces de l'ordre, citant notamment le Comité Adama, sa fondatrice Assa Traoré, et les rappeurs Médine et Soso Maness. La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, a appuyé cette justification sur BFMTV-RMC, ce à quoi le coordinateur de LFI, Manuel Bompard, a répliqué en l'accusant de mentir.

LFI a immédiatement saisi le tribunal administratif pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral. Or, le programme officiel annoncé par LFI ne mentionne ni Médine ni Soso Maness, ni même Assa Traoré parmi les artistes se produisant place de la République de 18h à minuit, après une marche contre le racisme. Les sources insoumis précisent que si la présence de Soso Maness avait été évoquée, elle ne figure pas au programme final.

Médine et Assa Traoré, bien que proches de LFI et régulièrement invités à ses événements, n'étaient donc pas programmés cette fois. LFI souligne l'incohérence de la préfecture et met en garde contre une logique qui interdirait alors tous les concerts d'artistes engagés comme Renaud, Brassens ou NTM. Le député Antoine Léaument insiste sur le fait que la simple possibilité de leur présence ne constitue pas un motif d'annulation valable.

La préfecture invoque également le risque d'un public particulièrement hostile aux forces de l'ordre et le contexte politique très polarisé. LFI assume de politiser la Fête de la musique, mais cette orientation est critiquée. Le maire PS de Paris Centre, Ariel Weil, dénonce un projet irresponsable et une récupération politique. Le président du CRIF, Yonathan Arfi, interroge sur la pertinence pour la démocratie d'un concert partisan dans une fête populaire censée rassembler.

Manuel Bompard dénonce une volonté affichée de réduire l'influence de LFI. Les autorités avaient été informées par LFI de son intention d'organiser l'événement dès avril et mai 2026, sans que des réserves ne soient alors formulées. Le sénateur communiste Ian Brossat rappelle le principe de liberté attaché à la Fête de la musique et estime qu'aucune justification ne justifie une telle interdiction. LFI avait déjà organisé des concerts similaires en 2025, avec Médine présent, sans aucune intervention des autorités.

Cette interdiction apparaît donc comme une mesure sélective et politique dans un contexte de fortes tensions





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