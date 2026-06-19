Concert caritatif de la Musique de l'Air et de l'Espace à Orange

La Musique de l'Air et de l'Espace a donné un concert au Théâtre antique d'Orange le 12 juin, attirant 1 500 spectateurs au profit de la Fondation des œuvres sociales de l'Air. L'orchestre d'harmonie et le brass band ont interprété un programme varié allant du classique aux musiques de films.

La Musique de l'Air et de l'Espace a offert un concert mémorable le vendredi 12 juin au Théâtre antique d'Orange, devant près de 1 500 spectateurs.

Cet événement, organisé à l'occasion du 90e anniversaire de la formation, était dédié à la Fondation des œuvres sociales de l'Air (FOSA), une œuvre caritative qui soutient les personnels et les familles de l'armée de l'air. La Musique de l'Air, basée sur la base aérienne 107 de Villacoublay en région parisienne, est l'une des plus prestigieuses formations musicales des armées françaises.

Elle rassemble une centaine de musiciens, tous diplômés des conservatoires supérieurs, et se décline en deux ensembles distincts : l'orchestre d'harmonie et l'orchestre de cuivres, qui depuis 2002 s'est transformé en brass band. Ces deux formations ont présenté un programme éclectique, alternant pièces classiques, œuvres contemporaines et musiques de films qui ont marqué l'histoire du cinéma.

Le public, installé dans le cadre majestueux du théâtre romain, a réservé une ovation debout aux artistes, saluant ainsi leur excellence et la générosité de ce moment partagé. Ce concert illustre parfaitement la mission de la Musique de l'Air : promouvoir le patrimoine musical militaire tout en entretenant un lien fort avec le civil, notamment à travers des actions de soutien aux œuvres sociales.

Le choix du Théâtre antique d'Orange, lieu emblématique de la culture en Provence, a permis de mêler harmonieusement histoire millénaire et création musicale moderne. L'orchestre d'harmonie interprète un répertoire très varié, allant de transcriptions d'œuvres classiques à des compositions originales pour orchestre d'harmonie. Le brass band, quant à lui, utilise une instrumentation spécifique avec l'introduction de saxhorns altos, ce qui lui permet d'explorer tous les styles, du baroque au jazz en passant par la musique contemporaine.

Ces deux formations, complémentaires, démontrent la richesse et la polyvalence des musiciens, qui portent haut les couleurs de l'armée de l'air. La réussite de ce concert renforce l'idée que la musique militaire a toute sa place dans le paysage culturel civil, capable de rassembler un large public autour d'un répertoire exigeant et d'une cause solidaire. La présence de 1 500 personnes témoigne de l'attractivité de telles manifestations et du rôle social des œuvres comme la FOSA.

Le lien entre la défense et la nation se trouve ainsi célébré, non seulement par la qualité artistique mais aussi par l'engagement caritatif. La soirée s'est achevée sous les applaudissements nourris du public, laissant une impression de complicité profonde entre les artistes et les auditeurs. Ce succès, à n'en pas douter, sera suivi par d'autres actions similaires, perpétuant la tradition d'excellence et de partage de la Musique de l'Air et de l'Espace





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