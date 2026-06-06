Concert annulé pour le 250e anniversaire des États-Unis après le désistement d'artistes

Face au retrait de plusieurs artistes jugeant l'événement trop politisé, Donald Trump a annulé le concert organisé pour le 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance et le remplace par un meeting géant.

Le concert prévu pour les célébrations du 250e anniversaire de la Déclaration d'indépendance des États-Unis n'aura pas lieu. Confronté aux désistements de plusieurs artistes, le président américain Donald Trump a été contraint d'annuler l'événement.

Plusieurs artistes américains, ayant connu la gloire dans les années 1990 ou au début des années 2000, devaient se produire à cette occasion. Mais la tenue du concert s'est vue compromises par les annulations successives des invités programmés. La raison principale de ces désistements ? Selon les artistes, l'événement était devenu trop politisé et ne correspondait plus à l'idée d'une célébration non-partisane à laquelle ils avaient initialement accepté de participer.

Le chanteur Bret Michaels, membre du groupe Poison, a exprimé ses regrets : Malheureusement, ce qui nous avait été présenté comme une célébration de notre pays a évolué vers quelque chose de bien plus clivant que ce à quoi j'avais accepté de participer. De son côté, Martina McBride, star de la musique country, a également annulé sa venue, estimant que la nature de l'événement s'était avérée trompeuse.

Le rappeur Young MC, ainsi que les groupes Morris Day and The Time et The Commodores, ont également renoncé à se produire en raison du caractère politique de l'organisation. Face à cette série de défections, Donald Trump a réagi en déclarant sur son réseau Truth Social qu'il organiserait à la place le plus grand meeting de tous les temps.

Il a affirmé ne plus vouloir de chanteurs sans talent, avec des cachets énormes qui vous endorment, et leur a dit de rester chez eux. Dans un élan de promotion personnelle, le président s'est comparé à Elvis Presley, mais sans guitare, et s'est décrit comme la plus grande attraction au monde, attirant des foules bien plus importantes qu'Elvis à son apogée.

Il a ajouté que ce quelqu'un qui aime notre pays plus que quiconque et que certains considèrent comme le plus grand président de l'histoire. Donald Trump semble bien décidé à marquer de son empreinte ce 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Quelques jours avant ce rassemblement géant, il a d'ailleurs prévu d'organiser un grand événement pour ses 80 ans, le 14 juin.

Si le grand concert initialement prévu le 24 juin n'aura finalement pas lieu, le chanteur Lee Greenwood, artiste conservateur connu pour son tubes God Bless the USA, sera quant à lui toujours de la partie. Cette chanson, qui rythme les meetings du président républicain depuis de nombreuses années, risque de résonner lors du meeting de remplacement. Ce revirement illustre la capacité de l'ancien président à transformer un revers en opportunité de campagne, en redéfinissant un événement culturel en meeting politique.

Les désistements massifs d'artistes reflètent une volonté de se distancier d'une politisation excessive, tandis que la réponse de Trump confirme son approche délibérément combative et son utilisation systématique des grands rassemblements pour affirmer sa base et son message. L'annulation du concert et son remplacement par un meeting s'inscrivent dans le contexte plus large des tensions culturelles et politiques qui traversent la société américaine à l'approche de l'élection présidentielle





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