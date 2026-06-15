Composition probable de l'Argentine avant le choc contre l'Algérie : Messi titulaire, Martinez opérationnel

À l'aube de son entrée dans la Coupe du monde, l'Argentine championne du monde en titre doit encore régler quelques détails concernant sa formation de départ face à l'Algérie. Le gardien Emiliano Martinez est rétabli après une fracture au doigt, tandis que Nicolas Tagliafico est forfait et Julian Alvarez pourrait débuter sur le banc. Lionel Messi, quant à lui, sera bien présent et affiche sa motivation pour cette sixième participation. Trois incertitudes persistent notamment sur les postes défensifs et les milieux gauche, des interrogations qui devraient être levées lors de la conférence de presse de Lionel Scaloni.

À seulement quarante-huit heures de son premier match dans la compétition face à l' Algérie à Kansas City, la formation probable de l' Argentine , championne du monde en titre, se dessine progressivement.

Le sélectionneur Lionel Scaloni doit faire face à quelques décisions difficiles pour composer son onze de départ, notamment en raison de blessures et de conditions physiques à évaluer. Le gardien Emiliano Martinez,Touché lors de l'échauffement avant la finale de la Ligue Europa remportée par Aston Villa, a souffert d'une fracture au doigt.

Cependant, il est désormais opérationnel et devrait bien occuper la cage argentine pour ce match crucial. Ce retour est un soulagement pour l'équipe, Martinez ayant été un élément clé de la conquête du titre mondial. En défense, une mauvaise nouvelle with the Lyonnais Nicolas Tagliafico, qui est blessé et ne pourra pas tenir sa place. Son absence oblige Scaloni à revoir ses plans sur le côté gauche de la défense.

Le côté droit pourrait voir la presence de Molina ou Montiel, tandis que le centre de la défense semble tourner autour de Romero, Otamendi, et potentiellement Li. Martinez ou Medina pour compléter le dispositif. Le milieu de terrain présente également des interrogations. Les noms de De Paul, McAllister, E. Fernandez circulent, mais le poste de milieu gauche reste indécis entre Simeone et Almada.

Cette incertitude pourrait influencer l'équilibre offensif et défensif de l'équipe. En attaque, Julian Alvarez, touché à la cheville, devrait démarrer sur le banc, ce qui laisse la place à Lautaro pour accompagner Lionel Messi en pointe. Messi, à 38 ans, dispute sa sixième Coupe du monde et a exprimé toute sa joie et son enthousiasme à l'idée de vivre cette nouvelle aventure.

Il a déclaré la semaine dernière : "Je suis heureux, je savoure chaque instant et je suis plus enthousiaste que jamais". Sa présence et son leadership restent des atouts majeurs pour les champions du monde. Trois incertitudes majeures persistent donc : les deux côtés de la défense et le flanc gauche du milieu de terrain. Ces questions devraient trouver leurs réponses ce lundi, après la conférence de presse du sélectionneur Lionel Scaloni prévue à 21h30 heure française.

Les supporters argentins et algériens attendent avec impatience les compositions officielles pour ce duel prometteur qui marquera le début de la campagne argentine dans la quête d'un nouveau titre mondial





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