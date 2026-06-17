Comportement suspect de Jérôme Barella dans un club de taekwondo : témoignage du professeur après la plainte pour viol

Le professeur du club de taekwondo d'Auch, Rémi Rodriguez, livre un témoignage accablant sur le comportement de Jérôme Barella, principal suspect dans l'affaire Lyhanna et visé par une plainte pour viol. Il décrit une proximité inquiétante avec les enfants, non signalée à l'époque, et réclame des réponses de la justice sur d'éventuelles défaillances.

TÉMOIGNAGE. Mort de Lyhanna : "On surveillait qu'il n'aille pas au vestiaire des filles" : le comportement suspect de Jérôme Barella dans un club de taekwondo À Auch , Jérôme Barella , principal suspect dans l'affaire Lyhanna, est également visé par une plainte pour viol déposée par la mère de Rosa , jeune adhérente du club de taekwondo qu'il fréquentait avec ses filles depuis 2023.

Son professeur, Rémi Rodriguez, décrit une proximité troublante avec les enfants du club, jusqu'alors restée sans suite officielle. À ce jour, la plaignante affirme n'avoir reçu aucune nouvelle des gendarmes. Le professeur a, quant à lui, lancé une cagnotte de soutien pour la jeune victime. Professeur au club de taekwondo d'Auch depuis 2008, Rémi Rodriguez a bien connu Jérôme Barella, son ancien camarade du lycée Pardailhan.

Il l'a vu s'inscrire au club en 2023 aux côtés de ses deux filles, dont la plus jeune était âgée de 4 ans. Ils fréquentaient assidûment le tatami jusqu'en 2025. REPORTAGE. Mort de Lyhanna : "J'ai une petite-fille du même âge.

C'est le cœur qui saigne !

" Fleurance en larmes avec 400 personnes, gendarmes et médias pour les obsèques déchirantes de la collégienne, alors âgée de 6 ans à l'époque où elle s'est inscrite,"mordue" par la discipline et appréciée de tous. Aujourd'hui, Jérôme Barella est visé par une plainte pour viol déposée par la mère de Rosa, son nom est également inscrit dans le marbre de l'affaire Lyhanna.

Interrogé sur le principal suspect du meurtre de la petite Lyhanna, Rémi Rodriguez évoque d'abord l'impression d'un père plutôt laxiste, peu présent sur le plan disciplinaire avec sa cadette. Il décrit Jérôme Barella comme quelqu'un d'une"présence physique pas du tout imposante", quelqu'un que"vous n'auriez pas soupçonné que c'était un danger au premier abord", témoigne-t-il àMais un autre constat, plus troublant, s'est imposé après quelques semaines au club :"Il était tout le temps avec les enfants", explique le Gersois, alors que les adultes du cours restent habituellement entre eux pendant que les plus jeunes jouent de leur côté.

Affaire Lyhanna : une mère du Gers dénonce "un système qui ne veut pas savoir" après les messages sexuels d'un surveillant à sa fille de 13 ans Cette proximité suspecte avec les enfants, au-delà de ses propres filles, a fini par instaurer un climat de méfiance chez plusieurs adhérents. Le sujet restait toutefois isolé et ne sortait pas du vestiaire. Aucun signalement n'a été effectué, faute d'infractions constatées.

"On surveillait qu'il n'aille pas au vestiaire des filles", souligne tout de même le Gersois. Selon Rémi Rodriguez, Barella a progressivement cessé de fréquenter le club au printemps 2025, une absence qu'il a attribuée à son emploi dans les silos céréaliers en pleine période de récolte.

Une élève du cours adulte rapporte cependant que le suspect a justifié son départ par un prétendu désaccord sur les"valeurs d'entraide", après que celle-ci a refusé de s'associer à une campagne de dénigrement visant la mère de Rosa. Mort de Lyhanna : Jérôme Barella avait déjà été signalé à la police française par un organisme de lutte contre la pédocriminalité américain Un comportement paradoxal de la part de Barella, qui avait pourtant acquis la confiance de cette famille au départ.

Rosa était d'ailleurs amie avec les filles de Jérôme Barella, elle était souvent invitée au domicile du suspect. À tel point que la jeune maman avait rédigé une autorisation écrite permettant à Jérôme Barella de récupérer Rosa à la sortie de son école d'Auch pour l'accompagner au club en fin de journée.

"Certaines fois, les filles de Jérôme n'étaient pas au domicile, mais il voulait la voir à tout prix. Je refusais, mais Jérôme menaçait de se suicider", décrit la maman.

"J'ai tenté de l'éloigner, mais plus je le faisais, plus il faisait preuve d'agressivité verbale. (... ) Il m'a traitée de mauvaise mère, que je mettais ma fille en danger", commentait, il y a quelques jours, la mère de Rosa. Quelques mois plus tard, la maman de la jeune fille, désormais âgée de 12 ans, dépose plainte pour des viols sur Rosa, contre Jérôme Barella.

Les faits se seraient produits entre septembre 2024 et mai 2025.

"Maintenant, on comprend tout", confie Rémi Rodriguez, dont le sentiment balance aujourd'hui entre culpabilité et colère. L'enseignant ne cache plus son amertume face à l'absence de suites judiciaires à l'époque, alors que des éléments matériels auraient été réunis dans le dossier.

Mort de Lyhanna : "Prions pour ma nièce"... une cagnotte mise en ligne par la tante de la collégienne pour soutenir la famille Il réclame que la justice et les forces de l'ordre reconnaissent leurs éventuelles défaillances plutôt que d'invoquer un manque de moyens :"La priorité, c'est ça", insiste-t-il en réclamant que les plaintes pour violences sur mineurs soient traitées en urgence absolue.à la mère de Rosa, dont les fonds seront remis à l'enfant à sa majorité. Elle cumule plus de 18 000





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