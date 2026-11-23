Le marché des compléments alimentaires français franchit la barre des 3 milliards d'euros en 2025. Une croissance tirée par le digital et les influenceurs, mais surveillée par la DGCCRF face aux dérives.

Le secteur des compléments alimentaires enregistre un record historique en France avec un chiffre d'affaires annuel dépassant les 3 milliards d'euros en 2025. Cette progression de 2,6 % sur un an, validée par le syndicat professionnel Si en février 2026, confirme la transformation de ces produits en objets de consommation courante pour une majorité de la population. En 2026, la barre des 61 % de consommateurs actifs est atteinte, avec une fréquence de cures multipliée par près de huit par an pour une large partie des utilisateurs.

Une croissance tirée par le numérique et les influenceurs

La dynamique actuelle s'appuie massivement sur le commerce en ligne, qui capte déjà 11 % des parts de marché et agit comme le principal moteur de cette expansion. Les réseaux sociaux Instagram, TikTok et YouTube servent de vitrines principales auprès des 18-34 ans, où les routines bien-être du matin font autorité. Des figures majeures comme le youtubeur Tibo InShape, porteur de la gamme InShape Nutrition, ou l'influenceuse Jessie Inchauspé, suivie par plus de 6 millions d'abonnés avec sa formule anti-pics de glycémie, incarnent cette réussite commerciale.

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Derrière ces stars, un bataillon de micro-influenceurs comptant entre 10 000 et 100 000 abonnés assure la promotion quotidienne de ces compléments. Cette visibilité digitale répond à des motivations précises : 48 % des utilisateurs visent le boost du système immunitaire, 44 % cherchent de l'énergie, 36 % améliorent leur sommeil, 31 % régulent le stress et 29 % facilitent la digestion. Les pharmacies dominent toujours les ventes avec 55 % du marché, mais le canal numérique redéfinit les habitudes d'achat et la notoriété des marques comme le collagène, la vitamine D, la créatine ou le magnésium.

La DGCCRF durcit le contrôle face aux anomalies

Face à cet essor, les autorités sanitaires renforcent la pression réglementaire. Le 3 novembre 2025, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) a publié les résultats d'une enquête menée dans 270 établissements, incluant fabricants, distributeurs et salles de sport. Le bilan est sévère : un tiers des acteurs contrôlés présentaient des anomalies, principalement des écarts de dosage et des défauts d'étiquetage non conformes aux normes en vigueur.

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La vente en ligne cible particulièrement les contrôleurs, dénonçant des méthodes de ventes sauvages par plusieurs professionnels historiques du secteur. Les vendeurs et créateurs de contenu faisant des promesses trompeuses sur les effets de leurs produits s'exposent désormais à des peines lourdes, allant jusqu'à deux ans de prison et 300 000 euros d'amende. Ces sanctions sont aggravées si les infractions sont commises via des canaux numériques, marquant un tournant dans la répression de ces pratiques.

Le débat sur le cadre juridique et la protection des consommateurs

Le cadre juridique actuel distingue strictement les compléments alimentaires des médicaments, les classant comme des denrées alimentaires. Ils ne sont donc pas soumis à une Autorisation de mise sur le marché ni aux mêmes exigences d'essais cliniques, nécessitant uniquement une déclaration préalable auprès de la Direction générale de l'Alimentation. Cette souplesse administrative est jugée préoccupante par l'Association nationale de défense des consommateurs et usagers, qui a appelé à serrer la vis après une enquête en juillet portant sur 40 références ciblant le stress ou la santé féminine.

Cette organisation exige une distinction claire pour éviter toute confusion avec les traitements médicaux et réclame la fixation de doses maximales journalières pour les substances à but nutritionnel. L'association demande également une évaluation scientifique préalable des ingrédients pour garantir un niveau élevé de protection des consommateurs, tout en appelant Bruxelles et les pouvoirs publics à un encadrement plus strict des promesses santé.