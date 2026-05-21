Complements alimentaires : effets bénéfiques et risques

Ce texte aborde les avantages et les risques potentiels de prendre des compléments alimentaires, en expliquant comment ils peuvent interagir entre eux et voir leur efficacité réduite, ou augmenter le risque d'effets secondaires ou de complications. Il recommande également de consulter un médecin avant de commencer une supplémentation.

Si la prise de compléments alimentaires peut avoir des effets bénéfiques sur l’organisme, certains peuvent interférer entre eux et voir leur efficacité réduite, tandis que certains mélanges peuvent augmenter le risque d’effets secondaires ou de complications.

Avec la validation de votre médecin, l’intégration de certains compléments alimentaires peut avoir des effets bénéfiques sur votre santé, notamment sur le sommeil, sur la peau ou encore sur la digestion. Certains d’entre eux, tels que le magnésium ou les oméga-3,n’est ainsi pas conseillé. Le calcium et le zinc peuvent tous deux bloquer l’absorption des suppléments de fer carJennifer Warren, médecin généraliste.

C’est particulièrement important pour les personnes souffrant d’une carence en fer et ayant besoin d’un apport supplémentaire pourLeur prise simultanée peut ainsi réduire leur efficacité, en diminuant la quantité de ces nutriments absorbée par l’organisme. Pour une absorption optimale, prenez le fer seul le matin avec de l’eau ou du jus d’agrumes, car la vitamine C favorise l’absorption du fer. Entrent également en compétition dans l’intestin grêle.

Ces minéraux sont en compétition car ils utilisent des transporteurs similaires dans leurs voies d’absorption, souligne la diététicienne Helen Tieu. Répartissez la prise de ces minéraux tout au long de la journée, ou optez pour un supplément minéral ou multivitaminé équilibré contenant des doses plus faibles de zinc et de cuivre.l’huile de poisson et l’extrait de ginkgo biloba , un arbre associé à des effets positifs sur la circulation sanguine.

Ces compléments inhibent tous deux la fonction plaquettaire ; leur association peut donc, explique-t-il. Ceci est particulièrement important pour les personnes prenant des anticoagulants. Le charbon actif se lie aux minéraux et aux vitamines, ce qui peut nuire à leur absorption, détaille Vivek Lal, qui recommande une prise espacée de 2 à 4 heures si vous devez intégrer d’autres compléments alimentaires à votre alimentation. Habitudes de médecins pour une longévité en bonne sant





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