Compensation for Victim's Behavior in Petit Bayonne Brawl: Three Men Avoid Jail Time

Three men involved in a brawl in Petit Bayonne, France, have been sentenced to six months in prison, but the sentence will be suspended due to the victim's provocative behavior. The altercation occurred outside a bar, resulting in a security guard suffering a skull fracture. While the court acknowledged the severity of the attack, they considered the victim's aggressive actions and intoxication in their decision.

Lundi 10 février, le tribunal judiciaire de Bayonne a jugé trois hommes pour une rixe ayant eu lieu dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 janvier à Petit Bayonne . Les prévenus, Eric (1), 36 ans, Mikael, 34 ans, et Marc, 42 ans, avaient frappé un homme, agent de sécurité dans un bar local, le blessant gravement au niveau du crâne. Le tribunal a condamné les trois hommes à six mois de détention ferme, mais leur peine sera aménagée, ils ne l'effectueront pas derrière les barreaux.

Dans sa décision, le tribunal a pris en compte « le comportement provoquant » de la victime.Le soir des faits, les trois hommes passaient la soirée au bar le Kapito Bia, rue des Cordeliers. La rixe a éclaté à la fermeture du bar, vers 2 heures du matin. D'après les témoignages et les images de vidéosurveillance, l'agent de sécurité aurait été intervenu pour calmer une dispute entre les deux frères Eric et Mikael. Les frères auraient ensuite dévié leur violence vers lui, le frappant à plusieurs reprises. Le médecin légiste a constaté de multiples blessures sur la victime, lui imposant quinze jours d'incapacité totale de travail (ITT). Il était inconscient à l'arrivée des secours.Les avocats des prévenus ont contesté les accusations, affirmant que la victime était fortement alcoolisée (2,25 grammes d'alcool par litre de sang) et qu'elle avait été agressive envers les prévenus. Ils ont également soutenu que leur client était en état de légitime défense lorsqu'il a porté un coup de poing à la victime, qui l'avait frappé au plexus à l'aide d'une lampe torche. Le procureur de la République a reconnu que la victime n'avait peut-être pas eu un comportement idéal, mais il a souligné que c'est la victime qui a reçu les coups et qui a été hospitalisée. Le tribunal a finalement condamné les trois prévenus à six mois de détention ferme, mais leur peine sera aménagée





