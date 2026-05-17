Comparison of Wahoo Elemnt Roam 3 and Garmin 850

This news compares the Wahoo Elemnt Roam 3 and Garmin 850, two popular cycling computer models. It highlights the differences in design, features, and performance between the two.

Sur le marché des compteurs pour vélo, Garmin occupe une position de leader. Cependant, d'autres concurrents arrivent avec des produits plutôt pertinents comme Wahoo. J'ai récemment pu essayer le Wahoo Elemnt Roam, qui pourrait tenir tête au Garmin 850 .

J'ai été surpris par l'air de famille avec l'Elemnt Ace. Les deux compteurs sont clairement du même constructeur, comme le sont les Garmin Edge 850 et L'Elemnt Roam 3 est un compteur plus petit avec un écran plus petit que l'Elemnt Ace. Il a trois boutons en façade pour revenir en arrière, mettre en pause la sortie et changer de page.

Deux boutons sur la tranche de droite pour défiler de haut en bas dans les menus, le bouton de démarrage sur la tranche gauche et la prise de charge en bas de l'appareil. Sur la partie haute est affiché le logo de Wahoo, qui n'est pas en façade contrairement à un Garmin, tandis que l'on ne retrouve pas le capteur de vent présent sur le grand frère Elemnt Ace.

Aussi, par rapport à l'Elemnt Roam 2, le compteur a perdu les LED de couleur autour de l'écran, paramétrables et pratiques pour les zones de puissance et cardiaques. Concernant les dimensions, il est bien moins imposant qu'un Elemnt Ace, mais plus qu'un Garmin Edge 850. Les dimensions sont de 96 x 53 x 24 mm pour 110 grammes. C'est beaucoup moins que les 208 grammes de l'Elemnt Ace et équivalent au Garmin 850.

Mais il paraît plus imposant que le Garmin en raison d'un design très rectangulaire, toujours aux allures de petite brique. Concernant la fixation, ça semble être la même chose qu'un Garmin, mais ça ne l'est pas. Il faut bien faire un quart de tour pour fixer son Wahoo au support, les dimensions de l'empreinte ainsi que son positionnement étant différents d'un Garmin. Ce qui rend les Wahoo incompatibles avec les supports Garmin.

Dommage, car ce sont les plus répandus. J'ai par exemple dû racheter une empreinte Wahoo de support pour ce test, car j'avais perdu la mienne lors de la casse du support par le Wahoo Elemnt Ace, trop lourd. Je trouve dommage que Wahoo ait opté pour une solution de fixation proche mais légèrement différente, rendant ses produits incompatibles avec les supports Garmin, contrairement au Garmin.

Dans la boîte est fourni un support à poser sur le guidon, avec deux colliers Rilsan à fournir. Oui, oui, des colliers Rilsan à faire passer dans le support, ce qui donne une impression de bricolage une fois installé. Il y a aussi un support déporté devant la potence, mais compatible uniquement avec des cintres ronds de 2,8 pouces couleur, pour 16 millions de pixels. Cet écran est le même que celui d'un Elemnt Ace, mais un peu plus petit.

On perd alors un avantage de l'Elemnt Ace : l'espace d'affichage bien pratique pour lire le guidage d'une carte par exemple. La réactivité de la dalle tactile ne fait pas défaut, sauf sous la pluie, où il devient difficile d'utiliser le compteur avec les doigts mouillés. Heureusement, les nombreux boutons se substituent bien aux commandes tactiles.

Contrairement à certains compteurs concurrents comme ceux de Garmin, le Wahoo Elemnt Roam 3 ne mise pas sur de nombreux menus de paramétrage d'interface au démarrage. Une fois allumé, avec un temps de lancement qui reste un peu long comme l'Elemnt Ace, le compteur affiche directement la page configurée au préalable. On pourrait théoriquement partir rouler dès ce moment-là. La philosophie de Wahoo repose d'ailleurs sur l'application mobile compagnon, qui occupe une place centrale dans l'expérience utilisateur.

La gestion de la luminosité, le lancement d'un entraînement ou encore d'un itinéraire GPS. Mais, dès qu'il s'agit de personnaliser les écrans de données, c'est le smartphone qui prend le relais. Un fonctionnement qui demande un petit temps d'adaptation, notamment parce que l'organisation des menus dans l'application manque parfois de clarté et ne permet pas toujours d'avoir un aperçu immédiat du rendu final sur le compteur.

Côté mémoire, le Wahoo Elemnt Roam 3 offre 64 Go pour stocker de nombreuses cartes et activités, tout en conservant une navigation fluide dans les menus et entre les différentes pages d'affichage, en raison de 2 Go de RAM. Avec un écran moins grand que l'Elemnt Ace, l'Elemnt Roam 3 s'adressera plus à des compétiteurs et cyclosportifs. Et à ce sujet, les données affichées sont intéressantes.

Le Wahoo Elemnt Roam 3 embarque une puce de géolocalisation compatible avec plusieurs réseaux satellites, dont le GPS, Galileo et GLONASS — compatible. Un équipement devenu indispensable sur ce segment, mais qui permet surtout au compteur de conserver une bonne précision, même lorsque l'environnement devient plus complexe, comme en sous-bois ou sur des routes de montagne.

En revanche, il perd toujours le signal dans les tunnels de Monaco ou celui du cap Estel entre Nice et Monaco que j'emprunte régulièrement





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