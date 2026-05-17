Comparison of Family Policies across Europe

A report compares the family policies of various European countries, focusing on their approaches to low fertility rates and the challenges faced in boosting natality statistics. Sweden, Germany, Hungary, and Italy are among the nations examined for their distinct approaches.

Un rapport du Haut commissariat au Plan et à la Stratégie compare la politique familiale de la France avec celles de l'Allemagne, la Hongrie, l'Italie, et la Suède, face au déclin de la natalité généralisé en Europe.

Tous ont leur méthode, qui traduit une certaine vision de la parentalité. Chacun sa vision et ses moyens d'action pour relancer la natalité. Dans une note d'analyse publiée début mai, le Haut commissariat à la Stratégie et au Plan compare la politique française qui continue d'avoir un taux de fécondité parmi les plus élevés d'Europe, mais avec des chiffres alarmants en 2025 qui montrent un recul de 25% par rapport à 2010.

La Suède est souvent citée comme le pays modèle en matière de politiques natalistes, avec un investissement massif dans les services d'accueil de la petite enfance pour les parents et une offre de congés parentaux longue et bien rémunérés





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Family Policy Low Fertility Rates Natality Statistics Sweden Germany Hungary Italy

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