Comparatif Xiaomi 15T vs Samsung Galaxy S25 FE : lequel offre le meilleur compromis ?

Le Xiaomi 15T et le Samsung Galaxy S25 FE visent le même public : celles et ceux qui veulent un smartphone sérieux, sans payer le prix fort. Entre écran, photo, autonomie, logiciel et durabilité, lequel offre le meilleur compromis ?devient de plus en plus sophistiqué, avec des prix exorbitants dépassant les 1 000 euros. S’il est tentant de se tourner vers les dernières nouveautés mobiles, c'est un budget qui reste inaccessible pour beaucoup. Les recherches se portent donc vers desmise sur un grand écran AMOLED, une batterie longue tenue, une recharge rapide et un bloc photo signé Leica. Face à lui, lerépond avec une expérience plus accessible, une interface très complète, un bel écran et un suivi logiciel solide. Sur le papier, les deux ont des arguments. Dans les faits, leurs compromis ne se situent pas au même endroit. Voici notre comparatif, manche par manche.

Le Xiaomi 15T et le Samsung Galaxy S25 FE visent le même public : celles et ceux qui veulent un smartphone sérieux, sans payer le prix fort.

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Face à lui, lerépond avec une expérience plus accessible, une interface très complète, un bel écran et un suivi logiciel solide. Sur le papier, les deux ont des arguments. Dans les faits, leurs compromis ne se situent pas au même endroit. Voici notre comparatif, manche par manche





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