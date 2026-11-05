Comparatif MacBook Pro M5 Max vs Nvidia RTX Spark : la suprématie d'Apple

Le MacBook Pro M5 Max domine le Nvidia RTX Spark dans nos tests de performance CPU, GPU et autonomie. Analyse détaillée des performances et du rapport qualité-prix entre les deux puces ARM.

Le duel technologique entre le nouveau MacBook Pro M5 Max d'Apple et le premier PC portable Nvidia RTX Spark, spécifiquement le modèle Asus ProArt P16, met en lumière les divergences fondamentales entre deux approches de l'architecture informatique. Ces deux machines, toutes deux équipées de 128 Go de mémoire unifiée et d'écrans OLED tactiles de 16 pouces, sont présentées à un prix initial de 8 000 € pour les configurations haut de gamme, bien que le MacBook Pro démarre à 3 899 €. Ce test approfondi vise à déterminer si la première génération de puce Nvidia pour PC Windows, sortie le 16 octobre, peut rivaliser avec la cinquième itération de la gamme Apple Silicon, dont le MacBook Pro 16 PROLED XDR est disponible depuis le 6 novembre.

Architecture et performances processeur

La puce Nvidia RTX Spark, conçue en collaboration avec MediaTek, intègre un processeur Arm à 20 cœurs et un GPU Blackwell de la génération des GeForce RTX 50, partageant une mémoire unifiée jusqu'à 128 Go. En revanche, le MacBook Pro M5 Max aligne 18 cœurs processeur et 40 cœurs graphiques avec 128 Go de mémoire dans le même boîtier. Les benchmarks révèlent une supériorité claire d'Apple : sur Geekbench 7, le MacBook Pro obtient 3 759 points en mono-cœur et 35 526 en multi-cœur, devançant le RTX Spark de 43 et 51 % respectivement. Cinebench 2026 confirme cet écart avec 9 498 points en multi-cœur contre 6 544 pour Nvidia, soit une avance de 45 %. Ce résultat indique que le processeur du RTX Spark, bien que puissant, ne parvient pas à atteindre la réactivité et la puissance brute de la puce Apple.

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Performance graphique et bande passante mémoire

L'analyse des performances graphiques utilise l'interface OpenCL, seule commune aux deux plateformes dans Geekbench 7. Le M5 Max y affiche 154 426 points, soit 31 % de plus que le RTX Spark qui marque 117 532 points. La différence majeure réside dans la bande passante mémoire, cruciale pour la rapidité de traitement des données. Sur le MacBook Pro, le GPU accède aux données à 558 Go/s, contre 249 Go/s sur le RTX Spark, offrant un débit 2,2 fois supérieur. Côté processeur, l'écart est encore plus prononcé avec 347 Go/s contre 139 Go/s, soit un facteur 2,5. Cette différence de flux de données explique en partie pourquoi le Mac gère mieux les charges de travail intensives comme l'export vidéo ou le rendu 3D.

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Impact logiciel et expérience utilisateur

Les jeux vidéo et les applications légères restent un point faible pour la puce Nvidia en raison de la couche d'émulation Prism sous Windows Arm, qui freine les performances par rapport au traitement natif. Bien qu'Apple utilise Rosetta 2, la maturité d'Apple Silicon depuis 2020 permet à la vaste majorité des logiciels de tourner nativement en ARM, assurant une fluidité supérieure. Le processeur du RTX Spark se place au niveau des puces x86 d'AMD, loin derrière les solutions Apple et Qualcomm en mono-cœur. Cette lacune impacte particulièrement la réactivité du système et l'orchestration des images dans les jeux. L'écran OLED XDR et le design du MacBook Pro, comme ceux de l'Asus ProArt P16, offrent une expérience visuelle similaire, mais l'optimisation logicielle d'Apple reste un atout décisif pour les professionnels exigeants.

Disponibilité et positionnement marché

Le RTX Spark est disponible dans plusieurs châssis chez Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft et MSI, avec le ProArt P16 servant de point de comparaison principal dans ce test. Bien que le châssis Asus semble conçu pour des processeurs x86, limitant potentiellement le rendement du RTX Spark, d'autres fabricants pourraient mieux exploiter cette nouvelle puce. Apple présente son MacBook Pro M5 Max avec une avance significative sur ses concurrents, tant sur le plan technologique que sur l'écosystème logiciel. Pour les utilisateurs recherchant des performances maximales en IA locale, en jeu ou en productivité intensive, le MacBook Pro M5 Max conserve l'avantage, tandis que le RTX Spark représente une base solide mais encore immature pour l'écosystème Windows ARM.