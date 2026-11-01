Comparatif iPhone 18 Pro vs Pixel 11 Pro : Prix, Performances et IA

Comparatif détaillé entre l'iPhone 18 Pro et le Pixel 11 Pro. Analyse des prix, performances, écrans et intelligence artificielle pour vous aider à choisir.

Le duel entre les géants technologiques Apple et Google s'intensifie avec le lancement de leurs nouveaux флагманы. L'iPhone 18 Pro et le Google Pixel 11 Pro se confrontent directement dans le marché du haut de gamme. Cette comparaison examine si la différence de prix et de spécifications justifie le choix de l'un ou de l'autre.

Une inflation des prix sans innovation majeure

Les Pixel de Google ont toujours été des concurrents évidents pour les derniers iPhones. Cependant, avec l'explosion des prix sur le haut de gamme, l'écart se creuse. L'iPhone 18 Pro est lancé au même prix que le Pro Max de l'an dernier. Cela représente une hausse de 150 euros par rapport à l'iPhone 17 Pro, qui était à 1 329 euros. Cette inflation, conjuguée à un smartphone qui n'apporte que trop peu de changements, lui vaut une réception polie avec un 8 sur 10 dans nos colonnes. Google aussi fait du surplace. Ses modèles ressemblent beaucoup à leurs prédécesseurs.

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Malgré cela, quelques ajustements sont notables. L'iPhone 18 Pro accueille une encoche Dynamic Island amincie. Le Pixel 11 Pro fait de la place à la diode Pixel HiLight, une sorte de LED de notifications glorifiée. Des deux côtés, l'iPhone 18 Pro est un peu plus lourd et épais. En revanche, le Pixel 11 Pro est légèrement plus haut. Côté protection, l'iPhone mise sur le Ceramic Shield 2. Le Pixel 11 Pro mise sur le Gorilla Glass Victus 2, le tout sur un châssis en aluminium. Les smartphones sont certifiés pour leur résistance générale.

Écrans et interfaces utilisateur comparés

On rappelle que l'iPhone 18 Pro présente deux boutons additionnels par rapport à son rival. Il y a le bouton Action, configurable sur le raccourci de votre choix. Il y a aussi la Commande de l'appareil photo, qui fait exactement ce qu'elle suppose. Aucun changement structurel n'a été apporté aux écrans par rapport à l'an dernier. On retrouve des dalles AMOLED de 6,3 pouces cadencées à des fréquences élevées pour une fluidité optimale.

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D'après notre sonde, le Pixel 11 Pro remporte toutefois le duel de la luminosité. Il atteint 3 600 nits en pic. Cela représente 1 000 nits de plus que l'iPhone 18 Pro. En revanche, l'iPhone est beaucoup plus carré sur la colorimétrie. Il présente moins de dérives chromatiques que son concurrent direct. Ces différences visuelles sont cruciales pour les utilisateurs exigents en matière d'affichage.

Le grand écart logiciel sur l'IA

Chaque smartphone est livré avec la dernière mouture de son système d'exploitation. On a d'un côté iOS 27 qui, en Europe, paraît bien fade face à l'avalanche de nouveautés de la version américaine. Siri AI est en tête de liste. Alors qu'Apple commence enfin à concrétiser sa vision en matière d'intelligence artificielle, les iPhones vendus en Europe sont bridés. Dans les faits, ils ne sont pas très différents des iPhone 17 sous iOS 26. On gage que la firme s'entendra avec l'Union européenne pour lancer ses outils d'IA chez nous dans l'année qui vient.

Chez Google, c'est la fête à l'IA avec Android 17. Le smartphone s'accompagne de nombreux outils. Bien sûr, Gemini est intégré partout dans l'interface. Mais, ici encore, toutes les fonctions ne sont pas disponibles chez nous, notamment les plus agentiques. Reste que l'OS est aujourd'hui bien mieux armé pour contenter les fans d'IA que ne l'est iOS. Pour le reste, les deux smartphones seront suivis longtemps. Google promet sept mises à jour majeures d'Android au Pixel 11 Pro. Apple ne donne pas d'engagement chiffré, mais ses iPhones reçoivent en général six à sept versions d'iOS.

Performances et capacités photographiques

Les Pixel de Google n'ont jamais été vendus sur l'argument de leur puissance. Ce n'est pas la puce Tensor G6 qui va changer la donne. Sur Geekbench 6, l'iPhone 18 Pro atteint 12 641 points en multicœur. Le Pixel 11 Pro atteint 7 557 points selon nos mesures. L'iPhone est parmi les plus puissants du marché. Le Google Pixel 11 Pro est aussi puissant que le modèle précédent. Cependant, cela ne fait pas tout. Google se concentre davantage sur une expérience d'intelligence artificielle native et rapide. Le Pixel offre une navigation parfaitement fluide. Il ne montrera ses limites que sur des jeux 3D très gourmands.

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Il faut accepter d'avoir entre les mains un smartphone à 1 199 euros qui n'est pas de dernière fraîcheur en performances brutes. Google ne change rien à la formule photo de l'an dernier, se contentant d'optimisations diverses. Idem pour Apple qui inaugure un objectif à ouverture variable. Celle-ci passe de f/1.48 à f/4.0. Cet objectif se révèle rapidement être un gimmick à côté duquel passeront 90% des acheteurs d'iPhone 18 Pro. Les deux smartphones possèdent un selfie de 42 Mpx à f/2.2.

Les deux smartphones sont époustouflants dans leur capacité à capturer un niveau de détail important. Ils gèrent parfaitement leur exposition. Avec le Style photographique par défaut, Apple privilégie un rendu neutre, presque ennuyeux. Heureusement, les autres Styles permettent d'ajuster le rendu. On peut obtenir plus de contraste ou de chaleur, comme sur le Pixel. L'ultra grand-angle du Pixel 11 Pro a pour lui d'être serti d'un objectif bien plus lumineux. Cela lui donne l'avantage dans les scènes nocturnes ou moins éclairées. Dans les deux cas, les capteurs sont excellents et s'inscrivent dans la continuité du rendu des modules principaux.